Son Dakika › Güncel › Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Harekatı bölgelerinde 9 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Harekatı bölgelerinde 9 terörist etkisiz hale getirildi
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine taciz atışı yapan 1 terörist ile Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızmaya çalışan PKK/YPG'li 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine taciz atışı yapan 1 terörist ile Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızmaya çalışan PKK/ YPG'li 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Huzur ve güvenliğin teminatı Komandolarımız, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine taciz atışı yapan 1 PKK/YPG'li terörist ile Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 8 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi."
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 09:40 Kaynak: AA
Son Dakika Son Dakika: Roketsan'da patlama: 3 kişi hafif yaralandı Sokağa çıkma yasağına uymayan genç kızdan şaşırtan açıklama: Canım istedi çıktım Sakarya Üniversitesi'nin koronavirüsle ilgili aşı geliştirme projesi kabul edildi Son Dakika: Sağlık çalışanları, orduevleri ve askeri misafirhanelerde kalabilecek