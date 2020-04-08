Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde toplam 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde toplam 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
6 saat önce
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde toplam 8 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde toplam 8 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Huzur ve güvenliğin teminatı komandolarımız, Fırat Kalkanı Bölgesi'ne taciz atışı yapan 4 PKK/ YPG'li terörist ile Zeytin Dalı Bölgesi'ne saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." bilgisine yer verildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 06:50 Kaynak: AA
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