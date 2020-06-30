Fırat Kalkınma Ajansı 10 yılda Doğu'yu kalkındırdı - Son Dakika

Fırat Kalkınma Ajansı 10 yılda Doğu'yu kalkındırdı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) tarafından 2010 yılından bu yana Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl'e 360 milyon liralık yatırım desteği sağlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) tarafından 2010 yılından bu yana Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl'e 360 milyon liralık yatırım desteği sağlandı.

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Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 yıl önce kurulan ajanslarının bölgeler arası eşitsizliklerin azaltılması ve istihdama katkı sağlanması noktasında Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli'de önemli yatırımların kazandırılmasına katkı sağladığını söyledi.

2010'dan bu yana teknik, fizibilite, endüstriyel mali gelişim, cazibe merkezlerini destekleme gibi 15 farklı alanda KOBİ, gerçek kişi, kamu kurumları, kamu niteliğindeki meslek kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, sivil toplum örgütleri, tarım işletmeleri, çiftçilere destek programları uyguladıklarını ifade eden Yoğunlu, şöyle konuştu:

"Geride bıraktığımız 10 yıllık süreçte ajansımız toplamda 773 projeye, 360 milyon liralık hibe desteği sağladı. Ajansımız tarafından desteklenen bu projeler kapsamında bölgemize yaklaşık 650 milyon lira yatırım yapıldı. Desteklenen yatırımlar sayesinde 2800'e yakın insanımıza istihdam imkanı sağlandı. Destek sağladığımız 773 proje bölgemizdeki proje yönetim kapasitesinin gerçekten de gelişmiş olduğunu gösteriyor. Gerek kamu kurumları, gerek özel sektör gerekse de sivil toplum kuruluşlarımızın ajansımız tarafından uygulanan programlar kapsamında 773 farklı projeyi başarıyla yürütmüş olduklarını da görüyoruz."

"Sosyal gelişme programı uygulanıyor"

Uyguladıkları destek programlarının, kurumların proje yönetim döngüsü ilkeleri çerçevesinde kaynakları etkin biçimde kullanmasında faydalı olduğunu aktaran Yoğunlu, "Ayrıca 10 yıl içerisinde bugünkü değerlerle 100 milyon liralık Avrupa Birliği kaynağını da bölgemizde kullandırıyoruz." dedi.

Abdulvahap Yoğunlu, bu kaynakların küçük ve orta işletmelerin kendilerini geliştirip daha da büyümesine katkı sağladığını ifade ederek, Avrupa Birliğinin de desteğiyle birçok imkanın bölge insanına sağlandığını kaydetti.

Tarım, turizm ve yöresel bazda birçok destek verdiklerini dile getiren Yoğunlu, "Malatya ve Elazığ'da fuar, inovasyon, prototip merkezleri, bölgemizde olmayan üretimlerin yapılabilmesi için ortak alanların oluşturulması ve mesleki eğitimlerin sağlanmasına yönelik büyük projelere destek verdik. Son zamanlarda ajansın sosyal alanlara yönelik tedbirler geliştirmesi ve bu alanlarda da bölgemizin gelişimine yönelik bazı yatırımlar yapmasına imkan veren sosyal gelişme programı uygulanıyor. Dört ilimize de çok önemli kaynaklar sağlandı." diye konuştu.

"Kovid-19 dönemini planlama süreci olarak kabul ediyoruz"

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem ve mart ayında ülkede görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin bölgeyi etkilediğini vurgulayan Yoğunlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ajans olarak öncelikle ilk görevimiz olan gerek ekonomik gerekse sosyal alanda etkilerini görebilmek için çalışmalar yaptık. Sanayi ve hizmet sektörümüzü Kovid-19 sürecinden nasıl etkilendiğini bu etkilenmenin özellikle hangi yöne doğru gittiğini, dünyada Kovid-19 süreciyle başlayacak fırsatları ve sonrasında yapacağımız çalışmaları planlamak amacıyla bölge genelinde çalışmalar yapıyoruz. Kovid-19 dönemini bir planlama süreci olarak kabul ediyoruz."

Tunceli, Malatya, Elazığ, Fırat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 11:05 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Fırat Kalkınma Ajansı 10 yılda Doğu'yu kalkındırdı - Son Dakika Ekonomi

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