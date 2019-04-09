Fırat Kalkınma Ajansı'ndan Malatya ve Elazığ İçin Turizm Atağı

Fırat Kalkınma Ajansı'nın (FKA) ev sahipliğinde TÜRSAB Orta Anadolu Bölge Başkanlığı bünyesindeki 30 turizm acentesi ile gazeteciler Malatya ve Elazığ'ı ziyaret edecek.

Fırat Kalkınma Ajansı'nın (FKA) ev sahipliğinde TÜRSAB Orta Anadolu Bölge Başkanlığı bünyesindeki 30 turizm acentesi ile gazeteciler Malatya ve Elazığ'ı ziyaret edecek.



Turizm gelirlerinin kent ekonomisi üzerindeki etkisini artırmak amacıyla kurulduğu günden bu yana bir yandan mali destek sağlayan Fırat Kalkınma Ajansı diğer yandan da illerin tanıtılmasına yönelik ulusal ve uluslararası faaliyetlerini sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında 11-14 Nisan tarihleri arasında Malatya ve Elazığ'ın tanıtımı amacıyla TÜRSAB Orta Anadolu Bölge Başkanlığı bünyesinde bulunan 30 turizm acentesi ile ulusal gazetelerin temsilcilerinden oluşan heyet, Fırat Kalkınma Ajansı koordinasyonunda bölgeyi gezecek.



Dört gün sürecek program kapsamında bölgenin turizm potansiyelini harekete geçirmeye yönelik gerçekleştirilecek etkinliklere bağlı olarak önümüzdeki dönemde bölgeye gelen turist sayısının acentelerin düzenleyeceği özel tur programlarına bağlı olarak artırılması amaçlanıyor. - MALATYA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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