Fırat Kalkınma Ajansı Toplantısı Tunceli'de Yapıldı

Fırat Kalkınma Ajansı'nın 2019 yılı Mart ayı yönetim kurulu toplantısı, Tunceli'de yapıldı.

Fırat Kalkınma Ajansı'nın 2019 yılı Mart ayı yönetim kurulu toplantısı, Tunceli'de yapıldı.



Valilik Toplantı Salonu'nda Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel başkanlığında yapılan toplantıya, Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Malatya Valisi Aydın Buruş, Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi ile Tunceli, Elazığ, Malatya ve Bingöl ticaret ve sanayi odalarının başkanları ile il genel meclisleri başkanları katıldı.



Toplantıda konuşan Sonel, "Fırat Kalkınma Ajansımızın mart ayı toplantısı için bir aradayız. Tunceli'mize hoş geldiniz. Toplantımızın dört ilimize, bölgemize ve memleketimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz." dedi.



Ajansın devam eden faaliyetleri ile bazı gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantı, bazı idari konularda kararlar alınmasıyla sona erdi.

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