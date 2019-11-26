Fırat Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Bingöl'de toplandı

Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) Yönetim Kurulu Toplantısı Bingöl'de yapıldı.

Bingöl Valisi Kadir Ekinci bir otelde gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, 2020 yılı Çalışma Programı ve Sonuç Odaklı Programlarına ilişkin hususları değerlendireceklerini söyledi.

Fizibilite ve teknik destek programları, güdümlü proje çalışmaları, yatırım destek ve tanıtım programlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ekinci, şöyle konuştu:

"Çalışma Programı; bölge ihracatının artırılması, Yukarı Fırat destinasyonunun markalaştırılması, süt sektöründe bölgenin Bingöl merkezli pilot bölge olması üzerine gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetler üzerine odaklanmakla birlikte tarımsal üretim, kaynak verimliliği, yöresel ürünlerin ticarileştirilmesi ve Ar-Ge merkezlerinin geliştirilmesi başlıkları altında fırsat görülen faaliyetleri de içermektedir."

2020 yılında da yatırımcılara destek vermeye devam edeceklerini aktaran Ekinci, "Toplantımızın ve kararlarımızın ajansımız ve illerimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Toplantıya, Malatya Valisi Aydın Baruş, Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan ve diğer yönetim kurulu üyeleri katıldı.