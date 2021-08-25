Fırat Kalkınma Ajansı yönetim kurulu Elazığ'da toplandı - Son Dakika

Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) yönetim kurulu toplantısı Elazığ'da yapıldı.

Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıda, FKA'nın 2021 yılında yapılan faaliyet ve çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıda konuşan Vali Erkaya Yırık, Yukarı Fırat Havzası turizm destinasyonunun geliştirilmesi ve bölge ihracatının artırılmasını sağlayacak 2021 yılı turizm ve ihracatın geliştirilmesi konularını değerlendireceklerini söyledi.

Bölgenin kalkınmasına destek sağlayacak projeler üzerinde çalıştıklarını ifade eden Yırık, şunları kaydetti:

"2021'de cazibe merkezleri destekleme programı ile diğer sosyal gelişmeyi destekleme programları ve projelerini uyguladık. Bölgemizin bundan istifade etmesi için arkadaşlarımız proje odaklı çalıştı. Bunu bölgemize yansıtmış olduk. Yaptığımız çalışmalarla vatandaşlarımız bu projelerde istifade edecektir. Bölgemizde yapılan hiçbir çalışmanın boşa gitmeyeceğini mutlaka insanlarımıza paydaşlara büyük katkılar sağlayacağını inanıyoruz."

Toplantıya, Malatya Valisi Aydın Baruş, Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu ile ticaret ve sanayi odalarının başkanları katıldı.