Son Dakika Haberleri: Fırat: "Kötü alışkanlıklardan korunmada en etkili spor wushu"
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Fırat: "Kötü alışkanlıklardan korunmada en etkili spor wushu"

1 saat önce

Wushu Amasya İl Temsilcisi Tuğrul Fırat, kötü alışkanlıklardan korunmada en etkili sporun wushu olduğunu söyledi.

Fırat:

Wushu Amasya İl Temsilcisi Tuğrul Fırat, kötü alışkanlıklardan korunmada en etkili sporun wushu olduğunu söyledi.


İl Temsilcisi Fırat, Fransa'da yapılan araştırmalarda gençliği uyuşturucu ve sigara alışkanlığından korumada uzak doğu sporları olarak bilinen savunma sanatlarının çok etkili olduğunu, sigara ve madde bağımlılığı ile mücadele için ayrılan bütçenin büyük bir kısmının bu sporların teşvik edilmesi amacıyla harcanmaya başladığını ifade etti. Fırat, birçok projeyi başarıyla tatbik eden Amasya'nın bu konuda da öncü olacağı konusunda şüphesinin olmadığını söyledi.


Fırat, günümüzdeki çocukların, yirmi otuz yıl öncesine nazaran daha farklı hayatlar yaşadığını, modern toplum hayatında çocukların büyük bir kısmının ekran önünde, internette dolaşarak veya televizyon izleyerek zamanlarını heba ettiğini, evlerinden dışarı çıkarak fiziksel aktivitelerde bulunamayan bu çocukların birçoğunun beden gelişimi ve dolayısıyla sağlığının da olumsuz yönde etkilendiğini vurguladı. - AMASYA

Fransa, Amasya, Fırat, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 01:29 Kaynak: İHA
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