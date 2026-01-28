Fırat Life Style, 7 Sektörde Kurduğu Yapıyla 10 Milyar Dolarlık Hacmi Geride Bıraktı

Türkiye'de ve yurt dışında yürüttüğü projelerle bugüne kadar 32 bin bağımsız bölümü teslim eden, konut, ofis ve ticari alanlar dahil olmak üzere toplamda 36 binin üzerinde gayrimenkul üreten ve 7 sektörde 10 milyar doları aşan yatırım hacmiyle faaliyetlerini sürdüren Fırat Life Style, düzenlediği ilk basın toplantısında ulaştığı üretim gücünü ve yeni başlayacağı projelerini kamuoyuyla paylaştı.

İnşaat, sanayi, gıda, lojistik, enerji, bilişim ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren Fırat Life Style, bugüne kadar ulaştığı üretim gücünü, yatırım büyüklüğünü ve 2026 projelerini düzenlediği basın toplantısında kamuoyuyla paylaştı. Türkiye genelinde bugüne kadar 32 bin konut ve ticari alanı teslim eden, konut, ofis ve ticari alanlar dahil olmak üzere toplamda 36 binin üzerinde gayrimenkul üreten Fırat Life Style; konut ve ticari gayrimenkul yatırımlarının yanı sıra Türkiye'de ve yurt dışında üstlendiği taahhüt projeleriyle faaliyet alanını genişletmeye devam ediyor. Grup, bugün itibarıyla 10 milyar doları aşan bir yatırım hacmine ulaşmış durumda.

Bugüne kadar 48 projeyi tamamlayan Fırat Life Style, halihazırda 13 projede inşaat faaliyetlerini sürdürüyor. 2026 yılı itibarıyla planlanmış 9 yeni projeye daha başlamaya hazırlanan grup, bu yeni dönemde yaklaşık 16 bin 600 bağımsız bölümün inşaatını başlatmayı planlıyor.

Konut ve ticari gayrimenkul yatırımlarının yanı sıra büyük ölçekli taahhüt projeleriyle de faaliyet alanını genişleten Fırat Life Style, yurt dışında Irak Merkez Bankası'nın inşaatını ve Özbekistan'da Bağımsızlık Anıtı gibi kamu niteliği yüksek projeleri hayata geçirirken; Türkiye'de ise Hatay, Adıyaman ve İzmir'de deprem sonrası yeniden inşa çalışmalarını yürüttü. Bu kapsamda bugüne kadar yaklaşık 9 bin 500 deprem konutunun inşaatını gerçekleştiren grup, bugün itibarıyla 6 bin 500 konutu da teslim etmiş durumda. Kalan 3 bin konutun ise 2026 yılının üçüncü çeyreğinde tamamlanması planlanıyor.

Deprem bölgesinin kültürel dokusu korunarak inşa ediliyor

Deprem bölgelerindeki çalışmalar yalnızca konut üretimiyle sınırlı kalmıyor.Yürütülen projelerde cami, okul, müze ve çeşitli kamusal yapıların inşası da eş zamanlı olarak sürdürülürken, Hatay özelindeki çalışmalarda kültürel dokunun korunması öncelikli başlıklar arasında yer alıyor. Aynı zamanda farklı bölgelerde altyapı inşaatları ve kamuya yönelik projelerde de faaliyet gösteren Fırat Life Style, bu çok yönlü üretim yaklaşımıyla yüksek hacimli ve sürdürülebilir bir üretim kapasitesi ortaya koyuyor.

Gayrimenkulde Çok Markalı Üretim Modeli

Fırat Life Style, gayrimenkul yatırımlarını tek tip projeler yerine farklı hedef kitlelere hitap eden çok markalı bir yapı altında geliştiriyor. Ulaşılabilir konut ihtiyacından üst segment taleplere kadar uzanan geniş bir yelpazede, her biri kendi konsepti ve fiyatlama modeliyle konumlanan markalarla üretim gerçekleştiriliyor. Bu yaklaşım, bireysel alıcı ve yatırımcı tarafında dengeli ve sürdürülebilir bir portföy oluşmasını sağlıyor.

Natura Dünyası: Farklı İhtiyaçlara Göre Şekillenen Konut Üretimi

Gayrimenkul portföyünün ana bölümünü oluşturan Natura Dünyası, farklı gelir grupları ve yaşam beklentilerine hitap eden projeleriyle öne çıkıyor. Ankara ve İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde hayata geçirilen Natura Dünyası projeleri, geniş sosyal alanlarıyla ortak bir yaşam kültürü sunuyor.

Natura Dünyası çatısı altında geliştirilen projeler hem oturum ihtiyacına yanıt veriyor hem de yatırım amacıyla konut arayanlar için seçenek oluşturuyor. Farklı beklentilere göre şekillenen bu projeler, yatırım ve oturumu bir arada düşünenler için geniş bir alternatif alanı yaratıyor. Natura Dünyası projelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Fırat Life Style Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bekir Fırat, şunları söylüyor: "Bizim için önemli olan, insanların gerçekten yaşayacağı, uzun vadede sorun yaratmayacak projeler üretmek. Ölçekli üretim yapmamız sayesinde maliyetleri daha sağlıklı yönetiyor, verdiğimiz sözlerin arkasında duruyoruz. Bu yaklaşım, yatırımcılarımızın memnuniyetini artırırken tekrar tercih edilmemizin de en önemli nedeni oluyor."

Relax: Fonksiyonel ve Dengeli Konut Üretimi

Fırat Life Style'ın portföyünde bulunan Relax markası, daha fonksiyonel planlama ve dengeli metrekare anlayışıyla konumlanıyor. Minimalist yaşamı tercih eden alıcıları hedefleyen Relax projeleri, yatırım ve oturum talebinin kesiştiği bir segmentte yer alıyor. Kompakt planlama, erişilebilir fiyatlama ve hızlı teslim yaklaşımı, bu markanın öne çıkan unsurları arasında yer alıyor. Relax projelerinin yüksek maliyetlerden arındırılarak, doğru planlama ile hayata geçirildiğini belirten Fırat, "Relax projeleriyle daha fonksiyonel, daha ulaşılabilir ve minimalist yaşama uyumlu konutlar üretiyoruz." dedi.

"Velux: Sınırsız lüksün sınırlarını zorluyoruz

Üst segmentte konumlanan Velux markası ise, daha seçici bir hedef kitleye ve sınırlı üretim anlayışına odaklanıyor. Bodrum ve İzmir gibi lokasyon değeri yüksek bölgelerde geliştirilen Velux projeleri; mimari kalite, lokasyon avantajı ve kontrollü ölçek yaklaşımıyla ayrışıyor. Bu markayla hem yaşam hem de yatırım açısından üst segment beklentilere yanıt verilmesi hedefleniyor. Velux markasının üst segmente hitap ettiğini vurgulayan Fırat, "Velux bizim daha üst segmentte konumlanan markamız. Talebin daha seçici olduğu lokasyonlarda, sınırsız lüksün sınırlarını zorluyoruz. Burada amaç hızlı satış değil, uzun vadeli değer üretmek." diye konuştu.

2026 yılında 89 Milyar TL'lik yeni yatırım

2026 yılı itibarıyla toplam 16 Bin 600 bağımsız bölümün inşaatına eş zamanlı olarak başlanıyor. Bu projelerin toplam yatırım büyüklüğü ise yaklaşık 89 milyar TL seviyesinde. 2026 yılıyla birlikte hayata geçecek projeler, yalnızca sayılarıyla değil, ölçekleri ve sundukları yaşam kurgusuyla da öne çıkıyor.

Natura Prestij: Ticaretin Merkezinde Prestijli Yaşam

Ankara Yenimahalle'de, yapımı devam eden Türkiye'nin en büyük adliye kompleksinin yakınında konumlanan Natura Prestij; 882 konut, ofis ve ticari alanlarıyla karma yaşamı buluşturuyor. Merkezi konumu ve fonksiyonel planlamasıyla hem yaşam hem yatırım için yüksek talep potansiyeline sahip.

Natura Elite: Şehrin Merkezinde Dengeli Yaşam

Ankara Çankaya Mustafa Kemal Mahallesi'nde yükselen Natura Elite; 560 konut ofis ve ticari alanlarıyla kamu kurumlarına yakın, şehir hayatının temposunu dengeli bir yaşamla birleştiriyor. Hem oturum hem yatırım için cazip, planlı ve sürdürülebilir bir yaşam alanı sunuyor.

Natura Platin: Modern Karma Yaşam

Ankara Çankaya Mustafa Kemal Mahallesi'nde yer alan Natura Platin, 370 konut, ofis ve ticari alanlarıyla modern şehir yaşamını yeniden yorumluyor. Karma kullanım konseptiyle tasarlanan proje, prestijli lokasyonu ile öne çıkıyor.

Natura Golf Country: Yeşilin içinde Golf Sahalarıyla Ayrıcalıklı Yaşam

Ankara Eskişehir Yolu'nda hayata geçen Natura Golf Country; 3 Bin 100 konut ve villadan oluşan prestijli yaşam sunuyor. İçerisinde golf sahalarının da bulunduğu geniş peyzaj alanı, ile şehirden kopmadan ayrıcalıklı bir yaşam deneyimi sağlıyor.

Natura GOP: Şehrin tam merkezinde, Çankaya Köşkü'ne Komşu

Ankara Çankaya Gaziosmanpaşa'da konumlanan Natura GOP; 1.000 konut ve ticari alanlarıyla Atakule ve Çankaya Köşkü'ne yakın prestijli bir yaşam sunuyor. Bölgede değerini koruyan seçkin proje olarak öne çıkıyor.

Natura Beytepe: Her Katta Geniş Yaşam Alanı

Ankara Beytepe'de konumlanan Natura Beytepe; 300 konut ile özellikle büyük ailelerin ihtiyaçlarını karşılayan villa büyüklüğünde tek katta daire tipleri sunuyor. Ferah kat planlarıyla "katta büyük yaşam" anlayışını Beytepe'nin prestijli dokusuyla buluşturuyor.

KITA: Uluslararası yarışmada Yeni Nesil Yaşam Modeli

Ankara Balgat, Konya Yolu üzerinde yükselen KITA; 1.885 ofis ve ticari alanlarıyla karma kullanımın modern bir örneğini sunuyor. KITA, Ankara, İstanbul ve İtalya'dan seçkin mimarlık ofislerinin katılımıyla gerçekleştirilen, uluslararası mimarlık yarışması sonucunda, ACE Mimarlık tarafından tasarlanmış; bütüncül bir şehir projesidir. Karma kullanım ve açık ticaret konseptiyle kurgulanmış olan KITA, henüz uygulama aşamasına geçmeden 5 ayrı uluslararası ödüle layık görüldü.

KITA Beytepe: Prestijli Bölgede Planlı Büyük Yaşam

Ankara Beytepe'de konumlanan KITA Beytepe; 3.000 konut ve ticari alanlarıyla bölgenin prestijini artıran, geniş ve planlı bir yaşam alanı sunuyor. Sosyal donatılar, geniş yaşam alanları ve modern mimariyle hem oturum hem yatırım için güçlü bir seçenek oluşturuyor.

KITA Oran: Şehrin Zirvesinde

Ankara Oran'da, 6 Bin 500 konut ve ticari alanlarla kurgulanan KITA Oran; şehrin zirvesinde, kendi içinde yaşayan devasa bir yaşam alanı sunuyor. Sosyal alanları, planlı yapısı ve kapsamlı yaşam kurgusuyla hayata geçiyor.

"Biz Konut Satmıyoruz, Güven ve Değer İnşa Ediyoruz"

Fırat Life Style'ın üretim ve büyüme yaklaşımında, satış süreci konut teslimiyle sınırlı kalmıyor. Teslim sonrası süreçleri yöneten kalite kontrol ve geri dönüş departmanı, projelerde ortaya çıkabilecek tüm sorunları tek merkezden ele alarak, satış sonrasında da sorumluluk üstlenen bir yapı oluşturuyor. Bu yaklaşım, hem bireysel alıcılar hem de kamu ve taahhüt projeleri tarafında güven unsurunu güçlendiren temel başlıklardan biri olarak öne çıkıyor.

Bekir Fırat, teslim sonrası sürecin önemini şu sözlerle vurguladı: "Bizim için iş, konutu teslim etmekle bitmiyor. Teslim sonrası süreci yöneten ayrı bir kalite kontrol ve geri dönüş birimimiz var. Bütün yatırımcılarımız da Fırat Life Style'ın yaptığın işin arkasında durduğunu bilir. Asıl farkı da burada yaratıyoruz." şeklinde konuştu.

Fırat Life Style Hakkında

Fırat Life Style, 1981 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren, çok sektörlü yapısıyla üretim, yatırım ve taahhüt alanlarında kurumsal bir organizasyon modeliyle hareket eden bir gruptur. Faaliyetlerini uzun vadeli planlama, finansal disiplin ve operasyonel süreklilik ilkeleri doğrultusunda yürüten yapı, farklı sektörlerde edindiği deneyimi entegre bir yönetim anlayışıyla bir araya getirmektedir.

Grup bünyesinde; proje geliştirme, mühendislik, finans, satın alma, kalite kontrol, teslim sonrası yönetim ve operasyon ekipleri ayrı organizasyonlar halinde yapılandırılmıştır. Bu organizasyon modeli, projelerin yalnızca üretim aşamasında değil, teslim sonrası süreçlerde de izlenmesini ve yönetilmesini mümkün kılmaktadır. Risk yönetimi, maliyet kontrolü ve zamanlama disiplinleri, tüm faaliyet alanlarında merkezi bir planlama çerçevesinde ele alınmaktadır.

Fırat Life Style, faaliyet gösterdiği sektörlerde ölçekli iş yapma kabiliyeti, yüksek montanlı projeleri eş zamanlı yürütebilme kapasitesi ve kurumsal işleyişiyle öne çıkmaktadır. İnsan kaynağı yapısı; mühendislik, teknik uygulama ve saha yönetimi alanlarında uzmanlaşmış ekiplerden oluşurken, tedarik zinciri ve iş ortaklarıyla uzun vadeli ilişkiler esas alınmaktadır.

Kurumsal gelişim, sürdürülebilir büyüme ve itibar yönetimi yaklaşımı doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren Fırat Life Style, önümüzdeki dönemde de yatırım ve üretim faaliyetlerini çok sektörlü yapısı içinde dengeli biçimde büyütmeyi hedeflemektedir.