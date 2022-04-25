Fırat Nehri, kürek maratonuna ev sahipliği yapacak - Son Dakika

Adıyaman'ın Besni ilçesindeki Fırat Nehri Birecik Havzası, 1-7 Ekim tarihleri arasında kürek maratonuna ev sahipliği yapacak.

Adıyaman Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından ortaklaşa yürütülecek proje kapsamında, Türkiye'deki tüm kürek sporcularının davet edileceği Fırat Kürek Maratonu ile ilgili ön çalışma tamamlandı.

Kızılin köyünden başlayarak Savaşan köyü, Rumkale ve Halfeti'ye kadar sürecek olan 40 kilometrelik maratonda, sporcular bir yandan mücadele ederken diğer yandan da ilkçağa kadar uzanan tarihi ve turistik alanları görme fırsatı bulacak.

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, AA muhabirine, Fırat Kürek Maratonu'nun 1-7 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirileceğini söyledi.

Adıyaman'ı kürek sporunun merkezi haline getirmek istediklerini belirten Ertürk, "Adıyaman'ın koşulları kürek maratonu için uygun. Spor turizmimizi burada geliştirebiliriz." dedi.

Adıyaman'ın kürek sporu için son derece uygun olduğunu anlatan Ertürk, "Buradaki su ve iklim şartları dünyada bulunmayacak nimetlerden. Bunun kuzey ülkelerine de tanıtımını yapabilirsek bütün dünya kampları burada yapılacaktır. Bizim sporumuz için de en uygun yer burası." diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ise Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde spor turizminin yaygınlaşmasını hedeflediklerini söyledi.

Uzun parkurlu kürek maratonuyla kenti kürek sporunda merkez haline getirmek istediklerini belirten Keleş, "Amacımız ülkemizi tanıtırken bir yandan da ilimizin tarihi değerlerini öne çıkarmak ve spor turizmini yaygınlaştırmak." dedi.

İpekyolu Kalkınma Ajansı Adıyaman Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Onur Yıldız, Besni ilçesi Kızılin köyünden başlayacak kürek müsabakasının Halfeti'de sonlanacağını söyledi. Yıldız, "Projeyi bu alandaki turizmi canlandırmak için düşündük. Burası içme suyu havzası, burada doğaya saygılı sportif bir turizm geliştirmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.