Fırat Nehri'nde 10 gündür tüm ekipler, kayıp sürücüyü arıyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Fırat Nehri'nde 10 gündür tüm ekipler, kayıp sürücüyü arıyor - Son Dakika

Fırat Nehri'nde 10 gündür tüm ekipler, kayıp sürücüyü arıyor

6 saat önce

Elazığ'ın Keban ilçesinde kamyonetin şarampole yuvarlanıp Fırat Nehri'ne düşmesi sonucu kaybolan sürücü Bedrettin Oruç'un bulunması için polis, jandarma ve AFAD'a bağlı ekipler 10 gündür arama çalışması yapıyor.

Fırat Nehri'nde 10 gündür tüm ekipler, kayıp sürücüyü arıyor, System.String[]

Elazığ'ın Keban ilçesinde kamyonetin şarampole yuvarlanıp Fırat Nehri'ne düşmesi sonucu kaybolan sürücü Bedrettin Oruç'un bulunması için polis, jandarma ve AFAD'a bağlı ekipler 10 gündür arama çalışması yapıyor.


Kaza, 2 Aralık'ta ilçede Fırat Nehri'nin Karakaya Barajı bağlantısı olan Nimri Dağı eteğinde meydana gelmişti. Bedrettin Oruç (41) idaresindeki 23 AT 269 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrilip nehre düştü. Kamyonet çekici yardımı ile sudan çıkarılırken, sürücü Oruç'a ulaşılamadı.


İlk günden itibaren bölgede arama çalışmasına başlayan ekipler, 37 kilometrelik alanda aramasını sürdürüyor. Bölgede Elazığ ve Adıyaman İl Emniyet Müdürlüklerine bağlı Su Altı Grup Amirliği dağlıçları ile Diyarbakır ve Ankara'dan gelen Jandarma Su Altı Kurtarma Timine bağlı dalgıçlar su altında arama çalışması yapıyor.AFAD ekipleri ise su yüzeyinde botlarla çalışmasını sürdürüyor.


37 kilometrelik alanda çalışma yapan ekiplerin şuana kadar 25 kilometreyi taradığı ancak herhangi bir sonuca ulaşamadığı öğrenildi. Ekipler bugünde hazırlıklarını yaparak arama çalışmalarına başladığı bildirildi. - ELAZIĞ

Fırat Nehri, Elazığ, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 11:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

5 buçuk aylık bebeğin ölümünde korkunç şüphe: 2 kişi gözaltına alındı
Son dakika: Ölümüne şırıngalı çikolatanın sebep olduğu iddia edilen Mert Yağız'ın okulundaki yöneticiler açığa alındı İkiye ayrılan otomobilden sağ çıkan sürücü konuştu: Yanıma gelenlere arabanın arkası nerede diye sordum Kürtajı kabul etmeyen hamile eski sevgilisini, 35 bin TL karşılığında arkadaşına dövdürdü

Son Dakika Haberleri
18:01 Kebap ve Şalgam Festivali iptal edildi: Halk ve siyasiler nasıl değerlendiriyor? - Son Dakika
18:01 Benzin bidonu ve tüfekle berber dükkanını basan şahıs 3 saat sonra ikna edildi - Son Dakika
18:00 Tunceli Belediyesi'nin aldığı zam kararı minibüsçüler kontak kapattı - Son Dakika
17:59 Yaralı taşıyan ambulansa kaza yaptı: 7 yaralı - Son Dakika
17:57 Zonguldak'ta mobilya atölyesinden büyük yangın - Son Dakika
17:40 Havuzda iki öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren öğretmen gözaltına alındı - Son Dakika
17:08 Fransız polisinden göstericilere sert müdahale! Protestocu gözünden vuruldu - Son Dakika
16:30 5 buçuk aylık bebeğin ölümünde korkunç şüphe: 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
16:28 Son dakika: Ölümüne şırıngalı çikolatanın sebep olduğu iddia edilen Mert Yağız'ın okulundaki yöneticiler açığa alındı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 18:07:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fırat Nehri'nde 10 gündür tüm ekipler, kayıp sürücüyü arıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]