Fırat Nehri'nde batan teknedeki kişi için arama çalışması başlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fırat Nehri'nde batan teknedeki kişi için arama çalışması başlatıldı - Son Dakika

Fırat Nehri'nde batan teknedeki kişi için arama çalışması başlatıldı

6 saat önce

Elazığ'ın Keban İlçesinde bir balıkçı firmasına ait fiber tekne Fırat Nehri üzerindeki köprünün ayaklarına çarparak battı.

Elazığ'ın Keban İlçesinde bir balıkçı firmasına ait fiber tekne Fırat Nehri üzerindeki köprünün ayaklarına çarparak battı.

Kazada alabora olan tekneyi kullanan Şerif Kaya (54) kayboldu.

Köprüde nöbet tutan jandarma ekiplerinin kazayı görmesi üzerine, AFAD ve Elazığ Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama polislerince nehirde arama çalışması başlatıldı.

Fırat Nehri'nde batan teknedeki kişi için arama çalışması başlatıldı

Fırat Nehri, Şerif Kaya , Elazığ, Keban, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 07:14 Kaynak: AA
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