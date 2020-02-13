Son Dakika › Güncel › Fırat Nehri'nde batan teknedeki kişi için arama çalışması başlatıldı - Son Dakika
Fırat Nehri'nde batan teknedeki kişi için arama çalışması başlatıldı
6 saat önce
Elazığ'ın Keban İlçesinde bir balıkçı firmasına ait fiber tekne Fırat Nehri üzerindeki köprünün ayaklarına çarparak battı.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 07:14 Kaynak: AA
Elazığ'ın Keban İlçesinde bir balıkçı firmasına ait fiber tekne Fırat Nehri üzerindeki köprünün ayaklarına çarparak battı.
Kazada alabora olan tekneyi kullanan Şerif Kaya (54) kayboldu.
Köprüde nöbet tutan jandarma ekiplerinin kazayı görmesi üzerine, AFAD ve Elazığ Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama polislerince nehirde arama çalışması başlatıldı.
Son Dakika Son dakika: Peş peşe depremler! Akdeniz 4.1, Elazığ 3.2 ile sallandı ABD, Umman Denizi'nde ağır silah dolu İran teknesine el koyduğunu duyurdu Başakşehir'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı Son Dakika: Trump'ın İran'a yönelik askeri yetkilerini kısıtlayan karar tasarısı Senato'dan geçti