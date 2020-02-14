Fırat Nehri'nde batan teknedeki kişinin cesedine ulaşıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fırat Nehri'nde batan teknedeki kişinin cesedine ulaşıldı - Son Dakika

Fırat Nehri'nde batan teknedeki kişinin cesedine ulaşıldı

6 saat önce

Elazığ'ın Keban ilçesinde, bir balıkçı firmasına ait fiber teknenin Fırat Nehri üzerindeki köprünün ayaklarına çarparak batması sonucu kaybolan Şerif Kaya'nın (54) cesedi bulundu.

Fırat Nehri'nde batan teknedeki kişinin cesedine ulaşıldı, System.String[]

Elazığ'ın Keban ilçesinde, bir balıkçı firmasına ait fiber teknenin Fırat Nehri üzerindeki köprünün ayaklarına çarparak batması sonucu kaybolan Şerif Kaya'nın (54) cesedi bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği dalgıç ekibi ile gönüllü vatandaşlarca yürütülen arama çalışmaları sonucu köprünün ayağında Kaya'nın cesedine ulaşıldı.

Dalgıç ekip tarafından sudan çıkarılan ceset, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi.

Dün Keban ilçesinde bir balıkçı firmasına ait fiber tekne Fırat Nehri üzerindeki köprünün ayaklarına çarparak batmış, kazada alabora olan tekneyi kullanan Şerif Kaya kaybolmuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 11:46 Kaynak: AA
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