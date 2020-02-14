Fırat Nehri'nde batan teknedeki kişiyi arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fırat Nehri'nde batan teknedeki kişiyi arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Fırat Nehri'nde batan teknedeki kişiyi arama çalışmaları sürüyor

6 saat önce

Elazığ'ın Keban ilçesinde, bir balıkçı firmasına ait fiber teknenin Fırat Nehri üzerindeki köprünün ayaklarına çarparak batması sonucu kaybolan Şerif Kaya'yı (54) arama çalışmaları devam ediyor.

Fırat Nehri'nde batan teknedeki kişiyi arama çalışmaları sürüyor, System.String[]

Elazığ'ın Keban ilçesinde, bir balıkçı firmasına ait fiber teknenin Fırat Nehri üzerindeki köprünün ayaklarına çarparak batması sonucu kaybolan Şerif Kaya'yı (54) arama çalışmaları devam ediyor.

Kaya'nın bulunması için dün gece ara verilen arama çalışmaları sabah yeniden başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği dalgıç ekibi ile gönüllü vatandaşlar tekne ve botlarla nehrin 5 kilometrelik bölümünde aramayı sürdürüyor.

Dün Keban ilçesinde bir balıkçı firmasına ait fiber tekne Fırat Nehri üzerindeki köprünün ayaklarına çarparak batmış, kazada alabora olan tekneyi kullanan Kaya kaybolmuştu.

Fırat Nehri, Şerif Kaya , Elazığ, Keban, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 11:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Peş peşe depremler! Akdeniz 4.1, Elazığ 3.2 ile sallandı
Ekrem İmamoğlu'nun Palandöken kayağı anket sorusu oldu Bahçelievler Belediye Başkanı: Binanın çökme nedeni kolon demirlerinin satılmak üzere alınması Son dakika: Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır: Binanın yarın yıkılması planlanıyordu, bugün bir şekilde yan yattı

Son Dakika Haberleri
17:23 Jim Carrey'nin kadın gazeteciye verdiği skandal yanıt, akıllara Can Yaman'ı getirdi
17:11 Hazer Amani'nin yeni açtığı mekanda, herkes ünlü şefe Sıla'yı soruyor
17:03 Cem Yılmaz, Müslüm Gürses'in Yıkıla Yıkıla şarkısını paylaştı
15:46 Sibel Arna, orta parmak hareketi yaparak 14 Şubat'a tepki gösterdi
14:56 Sanatçı Salkım'ın doğup büyüdüğü ev yıkıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 17:45:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fırat Nehri'nde batan teknedeki kişiyi arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]