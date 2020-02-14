Fırat Nehri'nde bir kişinin öldüğü botun batma anı kameraya yansıdı - Son Dakika

Elazığ'ın Keban ilçesinde bir kişinin yaşamını yitirdiği ve balıkçı firmasına ait fiber teknenin Fırat Nehri üzerindeki köprünün ayaklarına çarparak battığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Dün meydana gelen olayda nehirde kaybolan ve İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği dalgıç ekibi ile gönüllü vatandaşlarca yürütülen arama çalışmaları sonucu köprünün ayağında ulaşılan Şerif Kaya'nın cesedi, Fırat Üniversitesi Hastanesi morgunda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Bir balıkçı firmasının güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Kaya'nın bulunduğu fiber teknenin Fırat Nehri üzerinde ilerlerken, köprünün ayaklarına çarpması ve batması yer alıyor.

Teknenin alabora olduğu ve suda sürüklendiği daha sonra Kaya'nın suda gözden kaybolduğu görülüyor.