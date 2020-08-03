Fırat Nehri'nde boğulan gençler Gaziantep'e getirildi - Son Dakika

Fırat Nehri'nde boğulan gençler Gaziantep'e getirildi

GAZİANTEP - Serinlemek için girdikleri Fırat Nehri'nde akıntıya kapılarak boğulan 2 gencin cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumuna getirildi.

Gaziantep'in Nizip ilçesi Kale meydanı köyü bölgesinden geçen Fırat Nehrine giren ve akıntıya kapılarak boğulan yabancı uyruklu Musa Alav ile Yusuf Alhamdo isimli 2 gencin naaşı Nizip Devlet Hastanesindeki işlemlerinin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumuna getirildi. Burada bekleyen 2 gencin yakınları sinir krizi geçirdi. Tabutlara sarılan gençlerin yakınları uzun süre gözyaşı döktü.