Fırat Nehri'nde boğulan gençlerin cenazeleri ailelerine teslim edildi - Son Dakika

Fırat Nehri'nde boğulan gençlerin cenazeleri ailelerine teslim edildi

GAZİANTEP - Serinlemek için girdikleri Fırat Nehri'nde akıntıya kapılarak boğulan 2 gencin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailelerine teslim edildi.

Olay, Kurban Bayramı'nın üçüncü günü Gaziantep'in Nizip ilçesi Kale Meydanı kırsal mahallesinde meydana gelmişti. Mahalleye yakın bir bölgeden geçen Fırat Nehri'ne giren Musa Alav ile Yusuf Alhamdo isimli yabancı uyruklu iki genç, akıntıya kapıldıktan sonra boğularak hayatını kaybetmişti. Olayın ardından yabancı uyruklu iki gencin cenazesi, Nizip Devlet Hastanesi'ndeki işlemlerinin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.

İki gencin cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işleriminin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.