Fırat Nehri'nde kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 22 Temmuz'da Fırat Nehri'nde kaybolan kişinin cesedi bulundu.
Şanlıurfa Haber Yayın Tarihi: 01.08.2019 10:00 Kaynak: AA
'nın Birecik
ilçesinde 22 Temmuz'da Fırat Nehri
'nde kaybolan kişinin cesedi bulundu.
Fırat Nehri'nde kaybolan 5 çocuk babası Edip Kılıç'ı (41) bulmak için yürütülen çalışmalardan sonuç alınamayınca Birecik Barajı
'nın kapakları kapatılarak nehrin debisi düşürüldü.
Şanlıurfa ve Adıyaman
emniyet müdürlüklerine bağlı su altı polisleri ve AFAD
ekiplerince su yüzeyinde ve altında yapılan arama çalışmaları sonucu Kılıç'ın cansız bedeni, kaybolduğu yerin yaklaşık 12 kilometre uzağında bulundu.
Kılıç'ın cesedi otopsi için Birecik Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
Edip Kılıç'ın 22 Temmuz'da Fırat Nehri'nde kaybolması üzerine arama çalışması başlatılmıştı.
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