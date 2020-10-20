Fırat Nehri'nde tekne turları artırılıyor - Son Dakika

Fırat Nehri'nde tekne turları artırılıyor

20.10.2020 10:59

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Fırat Nehri kıyısındaki Halfeti, Birecik ve Bozova ilçelerinde daha fazla profesyonel tekne turu düzenlenmesi için çalışma başlattı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Fırat Nehri kıyısındaki Halfeti, Birecik ve Bozova ilçelerinde daha fazla profesyonel tekne turu düzenlenmesi için çalışma başlattı.

Fırat Nehri, geçtiği tüm topraklar gibi Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne de can suyu olmayı sürdürüyor. Ovaları ve derin vadileri aşarak Şanlıurfa'ya kadar uzanan nehrin üzerinde Atatürk, Keban, Karakaya, Birecik ve Karkamış barajları bulunuyor.

Yaklaşık 2 bin 800 kilometre uzunluğa sahip Fırat, geçtiği bölgelerin turizmine de katkı sağlıyor.

Güneydoğu bozkırının ortasındaki Birecik Baraj Gölü sayesinde sahil kentini andıran Halfeti ilçesinde yıllardır yapılan tekne gezileri şimdi Birecik ve Bozova ilçeleri için de planlandı.

Birecik ve Bozova'da daha önce az sayıda amatör olarak yapılan tekne turları artırıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Fırat Nehri kıyılarında yerli ve yabancı turistlere hizmet vermesi için 34 gezinti teknesine daha lisans verildi.

Yeni tekneler sayesinde hem Halfeti'deki gezinti teknelerinin sayısı artırılacak hem de Bozova ve Birecik ilçelerinde daha önce amatörce gerçekleştirilen tekne turlarının daha profesyonel şekilde turizme kazandırılması sağlanacak.

Yeni turlar sayesinde Fırat Nehri kıyısındaki tarihi ve doğal güzellikler gezi tekneleri vasıtasıyla daha kolay görülebilecek.

"Cazibe merkezi olacak"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AA muhabirine, kentin kültürel, tarihi ve doğal güzellikleriyle meşhur bir coğrafyada yer aldığını söyledi.

Fırat Nehri ve barajlar sayesinde kentin bazı ilçelerinin sahil şeridini andırdığını belirten Beyazgül, bunaltıcı sıcaklarda serin havasıyla bölge halkının dinlenmek için tercih ettiği Fırat kıyılarını daha fazla değerlendirmek istediklerini ifade etti.

Beyazgül, turizminin gelişmesinde suyun her zaman çok önemli faydalar sağladığını anlattı.

Fırat kıyılarında artırılacak tekne turlarının turizme yeni bir ivme kazandıracağını vurgulayan Beyazgül, şöyle devam etti:

"Durgun ve serin Fırat Nehri ile buluşan sahil şeritlerindeki ilçelerimiz tekne turlarıyla göl, sahil ve su sporlarıyla turizmde önemli bir potansiyele sahiptir. Belediye olarak sahil şeritlerimizde turizm sezonunda hizmet vermek üzere 34 gezi teknesine lisans verdik. Cennet suyu karıştığı rivayet edilen Fırat Nehri'nin suyuyla buluşan Birecik, Halfeti ve Bozova sahil şeritleri yeni tekne turlarıyla turizmde cazibe merkezi olacak. Özellikle Halfeti'ye gelen ziyaretçiler, bu tekneler ile sular altında kalan ve 'Batık kent' olarak nitelendirilen Savaşan köyü, Rumkale, Kralın Kızı mağaraları ve su altında kalan Ulu Cami'yi görme imkanı bulacak."

"Birçok sahil ve tatil beldeleriyle yarışabilecek güzellikte"

Beyazgül, Bozova Çatak'ın da güzellikleriyle keşfedilmeyi bekleyen adeta saklı cennet olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Sahilimiz mavi ile yeşilin buluştuğu kendine özgü yapısıyla birçok sahil ve tatil beldeleriyle yarışabilecek güzellikte ve kapasitededir. Feribot ile doğal güzelliklerinin gezilebildiği Bozova Çatak, ruhun sükuna erdiği eşsiz bir mekandır. Şanlıurfa aynı zamanda geleneksel el sanatları, mutfak zenginliği ve damak tatlarıyla, dünyaya nam salmış musiki ustalarıyla yaşanan ve yaşantıların otantik ve mistik yapısıyla yalnız görülmesi değil yaşanılması ve havasının solunması gereken şehirdir. Bereketli hilal bölgesinde yer alan Mezopotamya'ya can suyu olmuş Fırat Nehri'ni, yeşil ile mavinin buluştuğu yerleri görmek istiyorsanız yolunuz mutlaka Şanlıurfa'dan geçmelidir."

Fırat Nehri'nde tekne turları artırılıyor
Fırat Nehri'nde tekne turları artırılıyor
Fırat Nehri'nde tekne turları artırılıyor
Fırat Nehri'nde tekne turları artırılıyor

Fırat Nehri, Şanlıurfa, Bozova, Fırat, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Fırat Nehri'nde tekne turları artırılıyor - Son Dakika

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