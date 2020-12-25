Fırat Nehri'nde yetiştirilen somon balıkları dünyaya ihraç ediliyor - Son Dakika

Fırat Nehri'nde yetiştirilen somon balıkları dünyaya ihraç ediliyor

25.12.2020 08:26
Fırat Nehri'nde yetiştirilen somon balıkları dünyaya ihraç ediliyor, System.String[]

GAZİANTEP'in Karkamış ilçesinde, Fırat Nehri üzerinde üretilen somon balıkları, birçok ülkeye ihraç ediliyor.

GAZİANTEP'in Karkamış ilçesinde, Fırat Nehri üzerinde üretilen somon balıkları, birçok ülkeye ihraç ediliyor.

Fırat Nehri'nin Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi ile Gaziantep'in Karkamış ilçesi arasında kalan bölümde kurulan kafeslerde yetiştirilen yerli somon balıkları, bölge insanına iş imkanı sağlarken, yurt içi ve yurt dışından yoğun talep görüyor. Nehir kıyısında kurulan tesislerde 4 gram iken alınan somonlar, 6 ay boyunca bakımları yapılarak 3- 4 kiloya ulaşıyor. Tesisin işletme müdürü Serkan Çiftçi, kendi bünyelerinde yetiştirdikleri somon balıklarından 4 bin ton ihraç ettiklerini açıkladı. Çiftçi, Fırat Nehri'ndeki diğer tesislerde de somon üretildiğini ve yıllık 15 bin ton somon balığının dünyanın farklı ülkelerine ihraç edildiğini ifade etti. Fırat Nehri'nin derinliklerinin sürekli 15 derece soğuk olduğunu, bu nedenle yılın 12 ayı somon balığı yetiştirildiğini ifade eden Çiftçi, "Balıklarımızın önce bir yavru aşaması var. Bu aşamayı Kahramanmaraş bölgesindeki kuluçkahanelerimizde gerçekleştiriyoruz. Burada öncelikle yumurtadan başlıyoruz üretmeye. Daha sonra ise 4 grama kadar yavrular besleniyor ve sonrasında buraya yavru taşıma kamyonları ile getiriliyor. 4 gram aldığımız balığı 3- 4 kiloya, hatta 10 kiloya kadar yetiştirebiliyoruz. Yetişen balıklarımızı daha sonra 16 farklı ülkeye ihraç ediyoruz. Bizim üretimimizin yüzde 85'lik bölümü ise Rusya'ya ihraç ediliyor" diye konuştu.

'FIRAT YAZ AYLARINDA BİLE SOĞUK'Serkan Çiftçi, balıkların yetişme aşamasında suyun soğuk seviyede olması gerektiğini söyleyerek, Fırat Nehri'ndeki limonolojik tabakalaşmadan dolayı yaz ayında da suyun soğuk seviyelerde olduğuna dikkat çekerek, "Türkiye'de Fırat Havzası en büyük nehir özelliğinde. Dolayısıyla baraj kapasiteleri de oldukça yüksek. Tabii biz burada Karkamış Barajı'ndayız. Bir üstümüzde Birecik Barajı'nda limonolojik tabakalaşmadan dolayı yaz ayında su alt seviyelerde de soğuk kalıyor. Dolayısıyla burayı soğuk sularıyla sürekli besliyor. Yaz şartlarında normal şartlarda sular ısınır ancak biz Birecik Barajı'nın katkısından dolayı yılın 12 ayı üretim yapabilmekteyiz" dedi.Serkan Çiftçi, yavru iken aldıkları balıkların yetiştirme aşamasının uzun bir süreç olduğunu söyledi. Nehir üzerine kurdukları kafeslerde her gün birkaç defa yemleme yaptıklarını ve bir balığın 3 kilograma kadar çıkmasının neredeyse 6 ay süre aldığını belirtti.

Çiftçi, yetiştirdikleri balıkların bakım aşamasının ciddi bir özveri gerektirdiğini vurgulayarak, "Balıklar küçük geldiği için ilk etapta yemleme etaplarını günde dört beş öğün olarak tutuyoruz. Daha sonra 300 grama ulaştığında ise bu balıkları günde iki defa yemliyoruz. Geçen yıl üretimimiz 2 bin 200 ton seviyelerindeydi. İhracata gönderdiğimiz balıklarımızın boyutları 3- 4 kilogram. Karkamış'ta sadece kendi bünyemizde bu yıl 4 bin ton civarında somon balığı üretmiş durumdayız" şeklinde konuştu.


Fırat Nehri'nde yetiştirilen somon balıkları dünyaya ihraç ediliyor
Fırat Nehri'nde yetiştirilen somon balıkları dünyaya ihraç ediliyor
Fırat Nehri'nde yetiştirilen somon balıkları dünyaya ihraç ediliyor
Fırat Nehri'nde yetiştirilen somon balıkları dünyaya ihraç ediliyor
Fırat Nehri'nde yetiştirilen somon balıkları dünyaya ihraç ediliyor
Fırat Nehri'nde yetiştirilen somon balıkları dünyaya ihraç ediliyor
Fırat Nehri'nde yetiştirilen somon balıkları dünyaya ihraç ediliyor
Fırat Nehri'nde yetiştirilen somon balıkları dünyaya ihraç ediliyor
Fırat Nehri'nde yetiştirilen somon balıkları dünyaya ihraç ediliyor
Fırat Nehri'nde yetiştirilen somon balıkları dünyaya ihraç ediliyor

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Fırat Nehri'nde yetiştirilen somon balıkları dünyaya ihraç ediliyor - Son Dakika


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