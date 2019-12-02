Son Dakika Haberleri: Fırat Nehri'ne devrilen kamyonetin sürücüsü için arama çalışması başlatıldı
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Fırat Nehri'ne devrilen kamyonetin sürücüsü için arama çalışması başlatıldı

6 saat önce

Elazığ'da Fırat Nehri'ne devrilen kamyonetin sürücüsü için arama çalışması başlatıldı.

Fırat Nehri'ne devrilen kamyonetin sürücüsü için arama çalışması başlatıldı, System.String[]

Elazığ'da Fırat Nehri'ne devrilen kamyonetin sürücüsü için arama çalışması başlatıldı.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 23 AT 269 plakalı kamyonet, Nimri köyü mevkisinde Fırat Nehri'ne devrildi.


Çevredeki balıkçıların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AFAD, UMKE, 112 Acil Servis ve İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler sevk edildi.

Arama çalışmaları kapsamında Keban Barajı Hidroelektrik Santrali'ndeki su seviyesinin düşürülmesi için tahliye yapılıyor.

Kamyonette sürücünün yanı sıra bir kişinin daha bulunduğu ihtimali üzerinde duruluyor.

Fırat Nehri, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 02:18 Kaynak: AA
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