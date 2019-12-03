Son Dakika Haberleri: Fırat Nehri'ne devrilen kamyonetin sürücüsünü arama çalışmaları sürüyor
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Fırat Nehri'ne devrilen kamyonetin sürücüsünü arama çalışmaları sürüyor

7 saat önce

Elazığ'ın Keban ilçesinde Fırat Nehri'ne devrilen kamyonetin sürücüsünü arama çalışmaları sürüyor.

Fırat Nehri'ne devrilen kamyonetin sürücüsünü arama çalışmaları sürüyor, System.String[]

Elazığ'ın Keban ilçesinde Fırat Nehri'ne devrilen kamyonetin sürücüsünü arama çalışmaları sürüyor.

Nimri köyü mevkisinde Fırat Nehri'ne devrilen 23 AT 269 plakalı kamyonetin sürücüsü Bedrettin Oruç'un (41) bulunması için dün başlatılan ancak havanın kararması dolayısıyla ara verilen arama çalışmalara, sabah yeniden başlandı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği dalgıç ekibi ile gönüllü vatandaşlar tekne ve botlarla nehrin 15 kilometrelik bölümünde arama yapıyor.

Fırat Nehri, Elazığ, Keban, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 12:12 Kaynak: AA
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