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Fırat Nehri'ne devrilen kamyonetin sürücüsünü arama çalışmaları sürüyor
6 saat önce
Elazığ'ın Keban ilçesinde Fırat Nehri'ne devrilen kamyonetin sürücüsünü arama çalışmaları sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 02:05 Kaynak: AA
Elazığ'ın Keban ilçesinde Fırat Nehri'ne devrilen kamyonetin sürücüsünü arama çalışmaları sürüyor.
Nimri köyü mevkisinde Fırat Nehri'ne devrilen 23 AT 269 plakalı kamyonetin sürücüsü Bedrettin Oruç'un (41) bulunması için dün başlatılan ancak havanın kararması dolayısıyla ara verilen arama çalışmalara, sabah yeniden başlandı.
Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği dalgıç ekibi ile gönüllü vatandaşlar tekne ve botlarla nehrin 15 kilometrelik bölümünde arama yapıyor.
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