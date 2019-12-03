Son Dakika Haberleri: Fırat Nehri'ne devrilen kamyonetin sürücüsünü arama çalışmaları sürüyor
Son Dakika Güncel Fırat Nehri'ne devrilen kamyonetin sürücüsünü arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Fırat Nehri'ne devrilen kamyonetin sürücüsünü arama çalışmaları sürüyor

6 saat önce

Elazığ'ın Keban ilçesinde Fırat Nehri'ne devrilen kamyonetin sürücüsünü arama çalışmaları sürüyor.

Elazığ'ın Keban ilçesinde Fırat Nehri'ne devrilen kamyonetin sürücüsünü arama çalışmaları sürüyor.

Nimri köyü mevkisinde Fırat Nehri'ne devrilen 23 AT 269 plakalı kamyonetin sürücüsü Bedrettin Oruç'un (41) bulunması için dün başlatılan ancak havanın kararması dolayısıyla ara verilen arama çalışmalara, sabah yeniden başlandı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği dalgıç ekibi ile gönüllü vatandaşlar tekne ve botlarla nehrin 15 kilometrelik bölümünde arama yapıyor.

Fırat Nehri'ne devrilen kamyonetin sürücüsünü arama çalışmaları sürüyor

Fırat Nehri, Elazığ, Keban, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 02:05 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kahvehaneye baskın yapan polis, çöp kovasında 88 adet sikke ve 2 adet heykelcik ele geçirdi
Suriye konulu Dörtlü Zirve sona erdi! İşte zirveden ilk kareler Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye konulu Dörtlü Zirve sonrası açıklama: Zirve gayet iyi geçti İntihar için çatıya çıktı, meraklılar o anları kameraya kaydetti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 20:37:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fırat Nehri'ne devrilen kamyonetin sürücüsünü arama çalışmaları sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]