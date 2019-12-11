Fırat Nehri'ne devrilen kamyonetin sürücüsünü arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fırat Nehri'ne devrilen kamyonetin sürücüsünü arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Fırat Nehri'ne devrilen kamyonetin sürücüsünü arama çalışmaları sürüyor

6 saat önce

Elazığ'ın Keban ilçesinde 10 gün önce Fırat Nehri'ne devrilen kamyonetin sürücüsünü arama çalışmaları devam ediyor.

Fırat Nehri'ne devrilen kamyonetin sürücüsünü arama çalışmaları sürüyor, System.String[]

Elazığ'ın Keban ilçesinde 10 gün önce Fırat Nehri'ne devrilen kamyonetin sürücüsünü arama çalışmaları devam ediyor.

Keban'ın Nimri köyü mevkisinde 2 Aralık'ta Fırat Nehri'ne devrilen 23 AT 269 plakalı kamyonetin sürücüsü Bedrettin Oruç'un (41) bulunması için Elazığ Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği, Diyarbakır Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince başlatılan arama çalışmalarına Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ve Ankara- Güvercinlik Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) timleri de katıldı.

Dalgıç ekipler ve SAK timi tekne ve botlarla 33 kilometrelik alanda, AFAD ekibi de karada Oruç'a ulaşılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Fırat Nehri, Elazığ, Keban, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 02:06 Kaynak: AA
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