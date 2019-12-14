Fırat Nehri'ne devrilen kamyonetin sürücüsünün cesedi bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fırat Nehri'ne devrilen kamyonetin sürücüsünün cesedi bulundu - Son Dakika

Fırat Nehri'ne devrilen kamyonetin sürücüsünün cesedi bulundu

7 saat önce

Elazığ'ın Keban ilçesinde 2 Aralık'ta Fırat Nehri'ne devrilen kamyonetin sürücüsünün cansız bedenine ulaşıldı.

Elazığ'ın Keban ilçesinde 2 Aralık'ta Fırat Nehri'ne devrilen kamyonetin sürücüsünün cansız bedenine ulaşıldı.

Karakaya Baraj Gölü Ballıca mevkisinde kafes balıkçılığı yapan çalışanlar tarafından balık ağlarına takılı ceset bulundu.

Durumun yetkililere bildirilmesinin ardından ceset, dalgıçlar tarafından baraj gölünden çıkarıldı.

İncelemede cesedin Nimri köyü mevkisinde 2 Aralık'ta Fırat Nehri'ne devrilen 23 AT 269 plakalı kamyonetin sürücüsü Bedrettin Oruç'a (41) ait olduğu belirlendi.

Oruç'un cansız bedeni, 112 Acil Servis ekibince otopsi için Keban Devlet Hastanesine götürüldü.

Fırat Nehri'ne devrilen kamyonetin sürücüsünün cesedi bulundu

Fırat Nehri, Aralık, Elazığ, Keban, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 02:03 Kaynak: AA
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