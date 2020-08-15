Fırat Nehri'ne düşen kızını kurtaran baba boğuldu - Son Dakika

Fırat Nehri'ne düşen kızını kurtaran baba boğuldu

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Fırat Nehri'ne düşen kızını kurtardıktan sonra akıntıya kapılan baba boğuldu.

Fırat Nehri'ne düşen kızını kurtaran baba boğuldu, System.String[]

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Fırat Nehri'ne düşen kızını kurtardıktan sonra akıntıya kapılan baba boğuldu.

Suriye uyruklu Mimas Sacir, babası Halit Sacir ile Fırat Nehri kenarında yürürken dengesini kaybederek suya düştü.

Suya atlayan baba Sacir, kızını kurtardıktan sonra akıntıya kapıldı.

Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü dalgıç polislerince yapılan çalışmayla baba Sacir sudan çıkartıldı.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Halit Sacir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Mimas Sacir ise 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Fırat Nehri, Şanlıurfa, Birecik, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 20:51

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fırat Nehri'ne düşen kızını kurtaran baba boğuldu - Son Dakika
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