Fırat Nehri'ne giren 2 genç boğuldu - Son Dakika

Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Kale köyünde Fırat Nehri'ne giren 2 genç akıntıya kapılarak boğuldu.

Olay, Gaziantep'in Nizip ilçesi Kale köyü meydanı bölgesinden geçen Fırat Nehri'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Musa Alav (26) ile Yusuf Alhamdo (19) yabancı uyruklu 2 genç serinlemek için Fırat Nehri'ne girdi. Akıntıya kapılan 2 genç ir süre sonra gözlerden kayboldu. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen arama kurtarma ekipleri 2 gencin cansız bedenlerine ulaştı. Boğulan 2 genç Nizip Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - GAZİANTEP