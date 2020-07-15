Fırat Nehri ve sulama kanalında 2 kişi boğuldu - Son Dakika

Adıyaman'da Fırat Nehri ve Samsat Sulama Kanalına serinlemek için giren 2 kişi hayatını kaybetti.

İlk olay, Adıyaman'ın Samsat ilesindeki Uzuntepe köyü sulama kanalında meydana geldi. Iraklı bir ailenin çocuğu olan Muhammed Ahmet (10) isimli bir çocuk kardeşleri ile birlikte serinlemek için sulama kanalında girdi. Muhammed Ahmet isimli çocuk bir anda gözden kaybolunca kardeşleri çevreden yardım istedi. Olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri çağırıldı. Vatandaşlar kanalda arama çalışması yaptı. Arama çalışmasına katılan AK Parti Samsat İlçe Başkanı Hasan Erdem, suya girerek çocuğa ulaştı. 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Samsat Devlet Hastanesine kaldırılan çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

İkinci olay ise, Adıyaman Şanlıurfa karayolu üzerinde bulunan Fırat Nehri'nde meydana geldi. Adıyaman'dan Fırat Köprüsünün bulunduğu bölgeye arkadaşlarıyla pikniğe giden ve burada serinlemek için suya giren Miraç Olur (18) suda kayboldu. Arkadaşları, Miraç Olur'u kurtarmaya çalıştı ama başaramadı. Olay yerine çağırılan polis, dalgıç polis ekipleri ve sağlık ekipleri geldi. Su altı dalgıç ekipleri şahsın sudan cansız bedenini çıkarttı. Şahsın cenazesi otopsi yapılmak üzere Bozova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(İHA)