Son Dakika Haberleri: - Fırat Nehrine atlayan genç kızı vatandaşlar kurtardı

- Fırat Nehrine atlayan genç kızı vatandaşlar kurtardı

10 saat önce

- Fırat Nehrine atlayan genç kızı vatandaşlar kurtardıŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Birecik İlçesinde Fırat Nehrine atlayarak intihar etmek isteyen 15 yaşındaki kız çocuğu, suya atlayan vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

- Fırat Nehrine atlayan genç kızı vatandaşlar kurtardı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Birecik İlçesinde Fırat Nehrine atlayarak intihar etmek isteyen 15 yaşındaki kız çocuğu, suya atlayan vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre olay öğle saatlerinde Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yaşandı. İddiaya göre bunalıma girip Gaziantep'in Nizip ilçesinden Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine gelen 15 yaşındaki Sema N. Fırat Nehrine atlayarak intihar etmek istedi. Sazlıklara tutunan kızı suya atlayan vatandaşlar ikna ederek çıkarttı. Ambulansla hastaneye kaldırılan kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
- Fırat Nehrine atlayan genç kızı vatandaşlar kurtardı
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 08:08 Kaynak: İHA
Birecik, Şanlıurfa, Fırat, 3. Sayfa
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