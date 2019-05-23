- Fırat Nehrine atlayan genç kızı vatandaşlar kurtardı
10 saat önce
- Fırat Nehrine atlayan genç kızı vatandaşlar kurtardıŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Birecik İlçesinde Fırat Nehrine atlayarak intihar etmek isteyen 15 yaşındaki kız çocuğu, suya atlayan vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 08:08 Kaynak: İHA
- Fırat Nehrine atlayan genç kızı vatandaşlar kurtardı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Birecik İlçesinde Fırat Nehrine atlayarak intihar etmek isteyen 15 yaşındaki kız çocuğu, suya atlayan vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre olay öğle saatlerinde Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yaşandı. İddiaya göre bunalıma girip Gaziantep'in Nizip ilçesinden Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine gelen 15 yaşındaki Sema N. Fırat Nehrine atlayarak intihar etmek istedi. Sazlıklara tutunan kızı suya atlayan vatandaşlar ikna ederek çıkarttı. Ambulansla hastaneye kaldırılan kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan YSK'nın Gerekçeli Kararına İlk Yorum
Kaplumbağa Kostümü Giyen Adam, Araçların Önüne Atlayarak Kurallara Dikkat Çekti
Kilosu Bin 500 Liraya Satılan Arı Sütü, Ömrü Uzatıyor
TIR'a Çarpan Lüks Otomobil Hurdaya Döndü! 1 Ölü, 1 Yaralı