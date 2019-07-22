Son Dakika Haberleri: Fırat'ta akıntıya kapılarak kayboldu
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Fırat'ta akıntıya kapılarak kayboldu

8 dakika önce

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde serinlemek için Fırat Nehri'ne giren Edip Kılıç (40), akıntıya kapılarak kayboldu.

Fırat'ta akıntıya kapılarak kayboldu, System.String[]
ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde serinlemek için Fırat Nehri'ne giren Edip Kılıç (40), akıntıya kapılarak kayboldu.
Olay, akşam saatlerinde Birecik Köprüsü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Edip Kılıç, serinlemek için Fırat Nehri'ne girdi. Akıntıya kapılan Kılıç bir süre sonra gözden kayboldu. Kılıç'ın suda kaybolduğunu gören arkadaşları durumu polise bildirdi. İhbarla olay yerine geçen polis ekipleri, tekne yardımıyla Kılıç'ı bulmaya çalıştı. Bir süre nehirde arama yapan ekipler, Kılıç'ı bulamayınca Şanlıurfa merkezden sualtı polisleri çağrıldı. Ekiplerin Kılıç'ı arama çalışmaları devam ediyor.


Fırat Nehri, Şanlıurfa, Birecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 09:00 Kaynak: DHA
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