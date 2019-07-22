Fırat'ta akıntıya kapılarak kayboldu
15 dakika önce
ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde serinlemek için Fırat Nehri'ne giren Edip Kılıç (40), akıntıya kapılarak kayboldu.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 10:33 Kaynak: DHA
ŞANLIURFA'nın Birecik
ilçesinde serinlemek için Fırat Nehri
'ne giren Edip Kılıç (40), akıntıya kapılarak kayboldu.
Olay, akşam saatlerinde Birecik Köprüsü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Edip Kılıç, serinlemek için Fırat Nehri'ne girdi. Akıntıya kapılan Kılıç bir süre sonra gözden kayboldu. Kılıç'ın suda kaybolduğunu gören arkadaşları durumu polise bildirdi. İhbarla olay yerine geçen polis ekipleri, tekne yardımıyla Kılıç'ı bulmaya çalıştı. Bir süre nehirde arama yapan ekipler, Kılıç'ı bulamayınca Şanlıurfa
merkezden sualtı polisleri çağrıldı. Ekiplerin Kılıç'ı arama çalışmaları devam ediyor.
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