Fırat'ta su seviyesi yükseldi, çay bahçelerini su bastı - Son Dakika

Fırat Nehri kıyısında yer alan Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, baraj kapaklarının tarım sulaması için açılması nedeniyle su seviyesi yükseldi. Suyun yükselmesiyle kıyı kenarındaki çay bahçeleri sular altında kaldı.

Edinilen bilgiye göre, olay, dün akşam saatlerinde Birecik ilçesinde meydana geldi. Tarım sulaması için Birecik Baraj kapaklarının açılmasıyla Fırat Nehri taştı. Taşma sonrası nehir kıyısında kıyı şeridinde bulunan çay bahçelerini su bastı. Su seviyesinin yükseldiği çay bahçelerinde oturan vatandaşlar bir anda sular içerisinde kaldı. Masa ve sandalyelerin su içerisinde kaldığı bahçelerde vatandaşlar alanı boşaltarak nehir kıyısından uzaklaştı. Çay bahçelerini su basması nedeniyle zabıta ekipleri kıyı kesimlerini şeritle kapatarak vatandaşların kıyıya yaklaşmaması konusunda uyardı. Ekipler, zabıta araçlarından anons yaparak vatandaşların alanın tamamen boşaltmasını istedi. - ŞANLIURFA