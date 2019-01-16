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Fırat'ta Yakalanan Balıklar Arabanlıların Yüzünü Güldürdü

9 dakika önce

Gaziantep'in Araban ilçesinde yaşayan vatandaşlar Fırat Nehrinde yakalanan dev balıklara yoğun ilgi gösteriyor.

Fırat'ta Yakalanan Balıklar Arabanlıların Yüzünü Güldürdü, System.String[]
Gaziantep'in Araban ilçesinde yaşayan vatandaşlar Fırat Nehrinde yakalanan dev balıklara yoğun ilgi gösteriyor.

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kızılin köyü yakınlarından geçen Fırat Nehrinde balıkçılar tarafından ağlarla yakalanan dev sazanlar, Gaziantep'in Araban ilçesinde yoğun ilgi görüyor. Ağırlıkları 10 ile 15 kilo arasında değişen dev sazanlar, tezgahlarda en fazla bir saat kalıyor. Balıkları gören vatandaşlar, alıp evlerine götürüyor.

Balık tutarak ailesinin geçimini sağlayan 2 çocuk babası Kurtuluş Akalın, sabah saatlerinde Fırat Nehri kıyısındaki Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kızılin köyünden otomobiline yüklediği her biri 10 ile 15 kilo arasında değişen sabut, turna, zigzer, karakuyruk, kefal, kerzit ve sazan gibi balıkları Araban ilçe merkezi ve kırsal mahallelerine götürerek satıyor.

Babasının da Fırat Nehrinde tuttuğu balıkları Araban'a getirip sattığını söyleyen Akalın,"Babam da Fırat Nehrinde tuttuğu balıkları Araban ilçesi ve kırsalında satıp ailesinin geçimini sağlardı. Şimdi ben de oğlu olarak Fırat Nehrinde tekne üzerinde, ağlarla, soğuk kış şartlarında, bin bir zahmetlerle tuttuğum balıkları Araban ilçesi ve çevresinde satarak hem ailemin geçimini sağlıyorum hem de Araban ilçesi ile çevre ilçe ve köylerde yaşayan vatandaşların balık ihtiyaçlarını temin ediyorum. Büyük balıkların 1 kilogramını 10 ile 15 lira arasında değişen fiyatlardan satıyorum. Orta boy balıkların kilosunu da 5 liradan satıyorum" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 06:43 Kaynak: İHA

Gaziantep, Araban, Fırat, Güncel
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