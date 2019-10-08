Son Dakika Haberleri: Fırat tanış ile 'gelin tanış olalım' 10 ekim'de sahnede
Son Dakika Kültür Sanat Fırat tanış ile 'gelin tanış olalım' 10 ekim'de sahnede

Fırat tanış ile 'gelin tanış olalım' 10 ekim'de sahnede

2 saat önce

TÜRKÜLERİN yollarından geçerek ezgilerin izini süren ve hayatın içinden hikayeler sunan oyuncu Fırat Tanış'ın tek kişilik gösterisi 'Gelin Tanış Olalım', 10 Ekim'de tiyatroseverlerle buluşacak.

Fırat tanış ile 'gelin tanış olalım' 10 ekim'de sahnede, System.String[]
TÜRKÜLERİN yollarından geçerek ezgilerin izini süren ve hayatın içinden hikayeler sunan oyuncu Fırat Tanış'ın tek kişilik gösterisi 'Gelin Tanış Olalım', 10 Ekim'de tiyatroseverlerle buluşacak.

'Gelin Tanış Olalım'da Fırat Tanış, türkülerin yollarından geçerek ezgilerin izlerini sürüyor, hikayelerle ayrılıktan, vuslattan, gurbetten, haktan, hakikatten bahsediyor. Tek kişilik türkülü seyirlik gösterisi 'Gelin Tanış Olalım', 10 Ekim Perşembe günü saat 20.30'da Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde tiyatroseverlerle buluşacak.

Farklı kültür ve yörelere ait 11 türkünün de yer aldığı gösterinin yazarı ise Prof. Dr. Semih Çelenk. 80 dakikalık gösteri süresince Fırat Tanış 11 türkü söylerken, oyunculuğuyla sözü şiiri müziği enfes yorumuyla harmanlıyor ve seyircisine adeta bir terapi sunuyor. Fırat Tanış'a sahnede Cem Erdost İleri, Mehmet Taylan Ünal, Sitar Sertaç Şanlı ve Mesut Ulusan enstrümanlarıyla eşlik ediyor.


Fırat Tanış, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 10:56 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



A Milli Takımımız, Arnavutluk maçı hazırlıklarına başladı
iPhone'nun yeni modellerini Türkiye pazarındaki fiyatları sızdırıldı Günlük burç yorumları 8 Ekim 2019 Salı (Haftalık burç yorumları) Pkk yaktı, devlet yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2019 12:59:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fırat tanış ile 'gelin tanış olalım' 10 ekim'de sahnede
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]