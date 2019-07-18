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Fırat Tarım Meslek Lisesi AB Projesini başarı ile tamamladı

3 saat önce

Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Alanı öğrencileri, Avrupa'da başarılı bir proje süreci geçirdi.

Fırat Tarım Meslek Lisesi AB Projesini başarı ile tamamladı, System.String[]
Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Alanı öğrencileri, Avrupa'da başarılı bir proje süreci geçirdi.

Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Erasmus Programı Mesleki Eğitim Öğrenci ve Personel Hareketliliği kapsamında 'Avrupa'da kırmızı et üretiminde hayvan sağlığı uygulama eğitimi' isimli proje ile Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Almanya'da uygulama faaliyetlerinde bulundular.

Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Alanından toplam 21 öğrenci ile 3 öğretmenin faydalandığı projenin sorumlusu Selahattin Özmen, aldıkları 2 haftalık uygulama eğitimleri ile hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde hastalıklardan arındırılmış, sağlıklı kırmızı et üretimi konusunda önemli bir deneyim ve kalite gelişimini sağladıklarını söyledi.

Avrupa ülkelerinin başarılı bir şekilde uyguladığı "Sürdürülebilir Hayvancılığın" temeli olan hayvan sağlığının korunması için alınan tedbirleri öğrenmeye çalıştıklarını belirten Özmen, "Proje boyunca, hayvan hastalıklarının önüne geçerek kırmızı et üretimi verimliliğinin nasıl arttırıldığına yönelik uygulamaları, hayvan yetiştiriciliğindeki iş güvenliği yöntem ve tekniklerini, kullanılan makine teçhizat ve koruyucu giysileri, yapılan test ve muayene yöntemlerini, hayvan sağlığını koruyucu ilaçları, besleme yöntemlerini, besi temizlik ve dezenfeksiyonunu, resmi veteriner inceleme, gözetim altında tutulma biçimlerini, kriz birimlerinin kurulmasını, karantina yöntemlerini, bulaşık atıkların ve maddelerin imhası veya işlenmesini, et ve et ürünlerinde soğuk zincir uygulamalarını öğrenerek gerekli tedbirleri alabilecek seviyeye gelmeleri için gelişim göstermelerini sağlamaya çalıştık" dedi.

Okul Müdürü Şükrü Doğan ise hayvancılık sektöründeki nitelikli ve kalifiye eleman açığının kapanmasına büyük katkı sağlayacak bu eğitimler ile öğrencilerin mesleki pratik bilgi seviyelerini arttırdıklarını belirterek "Böylece iş hayatına atıldıklarında herhangi bir adaptasyon problemi yaşamayacaklardır" ifadelerine yer verdi.

Doğan, "Projeden elde ettikleri kazanımlarla mezun olduklarında, ülkemizde ve bölgemizde hayvan sağlığının güvence altına alınması, gıda güvenilirliği ve bunun sürdürülebilirliğini sağlayabileceklerdir. Hayvanların yetiştirildiği işletmelerde, naklinde ve kesiminde uluslararası kabul gören hayvan refahı koşullarını tam anlamıyla uygulayabileceklerdir" diye konuştu. - MALATYA
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Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 06:50 Kaynak: İHA
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