Fırat Üniversitesi Hastanesi'nin müdür yardımcısında 'koronavirüs' tespit edildi
ELAZIĞ'da, Fırat Üniversitesi Hastanesi müdür yardımcısında koronavirüs tespit edildi.
ELAZIĞ'da, Fırat Üniversitesi Hastanesi müdür yardımcısında koronavirüs tespit edildi. Müdür yardımcısı tedaviye alınırken, temas ettiği kişilerin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde görevli müdür yardımcısının yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Müdür yardımcısında koronavirüs tespit edilmesiyle temas ettiği kişilerin belirlenmesine için filyasyon çalışması başlatıldı. Fırat Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Fırat Üniversitesi Hastanesi müdür yardımcılarından birinde Kovid-19 semptomları görülmüş olup tedbir amaçlı yatışı yapılmıştır. Temaslı personel hakkında da filyasyon ekibi çalışma yapmaktadır" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 23:27 Kaynak: DHA
Son Dakika › Sağlık › Fırat Üniversitesi Hastanesi'nin müdür yardımcısında 'koronavirüs' tespit edildi - Son Dakika
Son Dakika 23:54 "Huysuz Virjin" olarak tanınan sanatçı Seyfi Dursunoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu 23:43 Acun Ilıcalı'dan Bakan Koca'nın Survivor finali eleştirisine yanıt: İstenmeden oluşan bir durum 23:00 Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı 22:53 Dünya Sağlık Örgütü, "Koronavirüs ikinci kez bulaşır mı?" soruna yanıt veremedi 22:15 Katil zanlısının 8 parçaya böldüğü cansız beden için poşet almaya gittiği anlar ortaya çıktı 20:50 Başından vurulmuş halde bulunan asker, sağlık ekiplerini seferber etti 20:14 İmamoğlu, seçim vaadini hayata geçirdi! İstanbul'da 4 yaş ve altında çocuğu olan annelere ulaşım ücretsiz oldu 19:17 Azerbaycan'la yaşanan çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan geri adım attı 18:47 Polis operasyonunda gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi 18:29 Kendisinden haber alınamayan mahalle bekçisi ölü bulundu 17:00 Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı 16:33 Fenerbahçe'nin eski yıldızı Moussa Sow, Brezilya'da futbola geri dönebilir 16:28 Burdur'da karantinaya alınan asker sayısı 670'e yükseldi 16:03 Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak 15:54 15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu