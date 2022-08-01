Hastanede silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralanan şahsın ortağı, "Tüm emniyet teşkilatı yanımızda oldu" - Son Dakika
Üye Girişi

Hastanede silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralanan şahsın ortağı, "Tüm emniyet teşkilatı yanımızda oldu"

01.08.2022 09:02
Hastanede silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralanan şahsın ortağı, "Tüm emniyet teşkilatı yanımızda oldu"

Fırat Üniversitesi Hastanesinde silahla vurularak ağır yaralanan Abdulhadi Bilken'in tedavisinin devam ettiğini dile getiren ortağı Burhan Daş, "İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayın ilk başından bugüne kadar titiz bir şekilde çalışmıştır.

Fırat Üniversitesi Hastanesinde silahla vurularak ağır yaralanan Abdulhadi Bilken'in tedavisinin devam ettiğini dile getiren ortağı Burhan Daş, "İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayın ilk başından bugüne kadar titiz bir şekilde çalışmıştır. Olayın hemen ardından şüpheli şahıs, kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştır. Başta İl Emniyet Müdürü Celal Sel olmak üzere tüm emniyet teşkilatı yanımızda oldu" dedi.

Olay, 4 gün önce Fırat Üniversitesi Hastanesinde meydana geldi. İddiaya göre, hastane içinde iki grup arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada taraflardan A.Y., belinden çıkardığı silahla ateş açtı. Olayda Abdulhadi Bilken, S.T. ve konuyla ilgisi olmayan F.A. kurşunların isabet etmesi sonucu yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından sedyeyle acil bölümüne kaldırıldı. Kafasından kurşunla yaralanan Abdulhadi Bilken'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kısa sürede olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından saldırgan A.Y., etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hastanede tedavisi süren Abdulhadi Bilken'in ortağı Burhan Daş, "Arkadaşımızın tedavisi hastanede devam etmektedir. Daha önce yaptığımız açıklamada farklı mecralara yöneltmeye çalışılması bizi derinden üzmüştür. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayın ilk başından bugüne kadar titiz bir şekilde çalışmıştır. Olayın hemen ardından şüpheli şahıs, kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştır. Başta İl Emniyet Müdürü Celal Sel olmak üzere tüm emniyet teşkilatı yanımızda oldu. Hepsinden Allah razı olsun. Aile, yine ekipler tarafından koruma altına alınmıştır. Biz devletimize bağlı bir aileyiz, devletimize askerimize polisimize gelen bir söz bize gelmiştir. Temennimiz bu tür olayların hiçbir zaman yaşanmasın" diye konuştu. - ELAZIĞ

YORUMLAR
500
İmamın notuna aldırmadı, yardım paralarını çaldı İmamın notuna aldırmadı, yardım paralarını çaldı Televizyonun içinden 300 gram metamfetamin ele geçirildi Televizyonun içinden 300 gram metamfetamin ele geçirildi
Kaynak: İHA

Fırat Üniversitesi, Emniyet Müdürlüğü, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hastanede silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralanan şahsın ortağı, 'Tüm emniyet teşkilatı yanımızda oldu' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
08:52 2022 LGS 1. nakil tercih sonuçları açıklandı
08:46 Palermo, Adana Demirspor'un yıldızı Mario Balotelli'yi gözüne kestirdi
08:10 Seda Sayan'ın yeni eşi Çağlar Ökten'in oğlunu çileden çıkaran yorum: Seda annen var, sırtın yere gelmez
07:51 Türkiye büyük krizi çözmüştü! İlk tahıl gemisi, bugün Lübnan'a doğru hareket edecek
07:25 Kosova'dan geri adım! Sırbistan ile savaşın eşiğindeydi
03:01 Sağanak yağışın vurduğu Edirne'de birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı
01:15 Balkanlar'da gerilim! Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistanlı ve Kosovalı mevkidaşlarıyla görüştü
00:05 BOTAŞ sadece elektrik üretim amaçlı tarifeye zam yaptı
00:05 Kredi kartı borcu olanlar kabineden çıkacak kararı bekliyor! İşte masadaki formüller...
23:43 Rusya tarafını seçti! Balkanlardaki gerilimde Kosova'yı suçladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2022 09:02:52. #1.11#
SON DAKİKA: Hastanede silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralanan şahsın ortağı, "Tüm emniyet teşkilatı yanımızda oldu" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement