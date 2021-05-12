FIRAT ÜNİVERSİTESİ'NDE 'HEMŞİRELER GÜNÜ' KUTLANDI - Son Dakika

ELAZIĞ Fırat Üniversitesi Hastanesi'nce düzenlenen etkinlikle 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü kutlandı.

Elazığ'daki Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü dolayısıyla çeşitli etkinlik düzenlendi. Hastane yönetimi tarafından çalışan hemşirelere çiçek hediye edilerek, günlerini kutladı. Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doçent Doktor Murat Gönen, hemşireler gününde arkadaşlarını yalnız bırakmadıklarını belirterek, "Hemşirelik mesleği çok ulvi bir meslek. Hastalara sadece ilaç vermek, tansiyon ölçmek değil hastaların acılarını dindirmeye çalışmak, hastalara şefkatle dokunmak bu yüzden hemşire arkadaşlarımız bizim için çok değerli. Onların gününü kutluyoruz, başarılar diliyoruz" dedi.