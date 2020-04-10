Fırat Üniversitesi'nde koronavirüs tanı laboratuvarı kuruldu - Son Dakika

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Fırat Üniversitesi'nde koronavirüs tanı laboratuvarı kuruldu
6 saat önce
ELAZIĞ'da Fırat Üniversitesi Hastanesi bünyesinde koronavirüs tanı laboratuvarı kuruldu.
ELAZIĞ'da Fırat Üniversitesi Hastanesi bünyesinde koronavirüs tanı laboratuvarı kuruldu. Laboratuvar çevre illere de hizmet verecek.
Koranavirüs tanısının yapılması amacıyla Fırat Üniversitesi Hastanesi'nce çalışma başlatıldı. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kriterlerle Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde koronavirüs tanısı yapılması amacıyla laboratuvar kuruldu. Kurulan laboratuvarla Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde yapılacak test sayısında herhangi bir sınırlama olmayacağı bildirildi.
Öte yandan labaratuvar Bingöl
, Tunceli
, Muş
gibi çevre illere de hizmet verecek.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 05:26 Kaynak: DHA
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