Fırat Üniversitesi öğrencilerinin TÜBİTAK yarışları için tasarladığı elektrikli araç tanıtıldı - Son Dakika

Fırat Üniversitesinde (FÜ), Teknoloji Kulübü (FÜTEK) öğrenci topluğu üyelerinin, TÜBİTAK tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek olan uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları için tasarladığı "NEKES" adı verilen elektrikli aracın tanıtımı yapıldı.

FÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği bölümünde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Proje danışmanı Prof. Dr. Orhan Çakar, elektrikli araç yarışlarının 2005 yılından bu yana TÜBİTAK tarafından düzenlendiğini belirterek, 2014 yılından itibaren de yarışmaların "Efficiency Challange" adı ile uluslararası katılımlı olarak gerçekleştirildiğini söyledi.

2018 yılından bu yana da Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında yarışmalar düzenlendiğini aktaran Çakar, şunları kaydetti:

"FÜ Teknoloji Kulübü olarak elektrikli araçlarla ilgili çalışmalarımızı 2009 yılından beri makine mühendisliği bölümünde bizim için ayırılan atölyede yapmaktayız. İlk olarak üniversitemizi ve ilimizi temsilen 2010 yılında 'FUSOCAR' isimli güneş enerjili araç ile bu yarışmalara iştirak ettik. 2011 yılında da 'FUCAR-A' isimli araç ile yarışmaya katıldık. 2014 yılında ise IEEE ve FÜ Teknoloji Kulübü öğrenci topluluklarımızın ortak çalışmasıyla yaptıkları 'Harput-I' isimli elektrik bataryalı araçla yarışmaya katıldık. Son olarak 2019 yılında 'Harput-2' isimli araçla bu yarışmaya katıldık. Amacımız her zaman öğrencilerimizin eğitimde aldıkları teorik bilgileri uygulamaya aktarmak, elektrikli araçlar konusunda bilgi ve becerilerini artırmak ve yarışmalarda üniversitemizin ve şehrimizin tanıtımına katkı sağlamak olmuştur."

Çakar, öğrencilerinin her aracın yapımında gece gündüz demeden büyük bir özveri ile çalıştığını dile getirerek, bugüne kadar araçları başta üniversite olmak üzere TÜBİTAK'ın sağladığı bütçe ile tamamen el emeğiyle yaptıklarını aktardı.

"Bu yıl 31 Ağustos - 5 Eylül'de İstanbul Park Formula 1 Yarış Pisti'nde düzenlenecek yarışmaya tasarımını yaptığımız 'NEKES' isimli aracımızla katılmak üzere başvurumuzu yaptık." diyen Çakar, önceki tasarımlara göre daha hafif, aerodinamik özellikleri iyileştirilmiş ve enerji sarfiyatı daha düşük olacak bu araçla derece elde etmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Çakar, aracın imalatına başlamak için destek beklediklerini kaydetti.

Toplantıya katılan FÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş da elektrik araç projesinde yer alan öğrenciler ve danışman öğretim üyelerini tebrik ederek, yarışmada başarı diledi.

Toplantıda öğrencilerin 2019 yılında tasarladıkları "Harput-2" isimli elektrikli araçta yer aldı.