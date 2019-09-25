Fırat Üniversitesi, uluslararası konferanslara ev sahipliği yapıyor

Fırat Üniversitesi (FÜ) ev sahipliğinde iki uluslararası konferans başladı.



Uluslararası 4. Güç Elektroniği ve Uygulamaları Konferansı ile 3. Uluslararası Uygulamalı Otomasyon ve Endüstriyel Teşhis Birleşik Konferanslarının açılış programı, Fırat Üniversitesinin ev sahipliğinde yapılmaya başlandı. FÜ Kongre Merkezi Mimar Sinan Salonunda birleşik konferansların açılış programı gerçekleştirildi. Açılış programına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Cebeci, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Özer, Konferans Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Kürüm ile yurtiçi ve yurtdışından çok sayıda bilim insanı katıldı.



Konferans Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Kürüm, 3 gün sürecek olan uluslararası konferanslarında, 10 değişik ülkeden katılan bilim insanlarının 110 bildiri sunacağını aktardı.



Açılış programının ardından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Cebeci, Cezayir Djelfa Üniversitesi Öğretim üyesi ve konferansın düzenleme komitesinde bulunan Prof. Dr. Abdellah Kouzou'ya plaket verdi. - ELAZIĞ