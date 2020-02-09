Fırat Üniversitesinde eğitim iki fakülte hariç 24 Şubat'a ertelendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fırat Üniversitesinde eğitim iki fakülte hariç 24 Şubat'a ertelendi - Son Dakika

Fırat Üniversitesinde eğitim iki fakülte hariç 24 Şubat'a ertelendi

6 saat önce

Elazığ'da 6.8'lik depremin ardından Fırat Üniversitesinde bahar yarıyıl eğitimi, Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri hariç tamamı 24 Şubat'a ertelendi.

Fırat Üniversitesinde eğitim iki fakülte hariç 24 Şubat'a ertelendi, System.String[]

Elazığ'da 6.8'lik depremin ardından Fırat Üniversitesinde bahar yarıyıl eğitimi, Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri hariç tamamı 24 Şubat'a ertelendi.


Fırat Üniversitesinden yapılan açıklamada, "24 Ocak 2020 tarihinde ilimizde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem dolayısıyla il genelinde yapılan hazırlıkların tamamlanamamış olması sebebiyle daha önce duyurulan bahar yarıyılı eğitimi, 1 hafta daha ertelenerek 24 Şubat 2020 Pazartesi günü olarak belirlenmiştir. Güz yarıyılı bütünleme sınavları da 24 Şubat 2020 tarihine ertelenmiştir. Üniversitemiz Tıp Fakültesi 1,2,3,4 ve 5. sınıf ve Diş Hekimliği Fakültesi 1,2,3 ve 4. sınıf öğrencilerinin 2019-2020 bahar yarıyılı eğitimi daha önce belirlenen 10 Şubat 2020 tarihinde başlayacaktır" denildi. - ELAZIĞ

Deprem, Elazığ, Fırat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 12:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Prof. Övgün Ahmet Ercan'dan korkutan deprem uyarısı: 1. Ordu ivedilikle eğitilmelidir
Hes Kablo Kayserispor, sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı TFF, Göztepe-Çaykur Rizespor maçının ertelendiğini duyurdu Demir Grup Sivasspor, Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı

Son Dakika Haberleri
17:41 PowerTürk Müzik Ödülleri 2020 sahiplerini buldu
17:41 Zülfü Livaneli'nin aradığı çocuk bulundu
15:41 Sevgililer gününe Aslışah Alkoçlar ile hazırlanın
15:41 Of Aman Nalan; Mustafa Keser'in Dişi Versiyonuydum
15:41 Kadir Şeker'in ifadesi ortaya çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2020 18:28:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fırat Üniversitesinde eğitim iki fakülte hariç 24 Şubat'a ertelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]