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Fırat Üniversitesinde 'Mesleki Kariyer Planlama' programı - Son Dakika

Fırat Üniversitesinde 'Mesleki Kariyer Planlama' programı

28.12.2021 17:29

Fırat Üniversitesinde 'Mesleki Kariyer Planlama' programı Elazığ Fırat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi tarafından 'Mesleki Kariyer Planlama' programı gerçekleştirildi.

Fırat Üniversitesinde 'Mesleki Kariyer Planlama' programı

ELAZIĞ - Elazığ Fırat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi tarafından 'Mesleki Kariyer Planlama' programı gerçekleştirildi.

Fırat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi tarafından Mustafa Temizer Konferans salonunda 'Mesleki Kariyer Planlama' programı gerçekleştirildi. Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konsey Başkanı Ali Eroğlu'nun katıldığı programda öğrencilere, veteriner hekimlik mesleğinin durumu, vizyonu, veteriner hekimlerin yasal hakları anlatıldı.

Türk Veterinerler Hekimler Birliği Merkez Konsey Başkanı Ali Eroğlu, "Fakülte öğrencilerimizle birlikte veteriner hekimlik mesleğinin durumunu, mesleğin icrası noktasında bundan sonraki süreçte nasıl bir vizyonu olması gerektiğini, hekimlerin yasal haklarını, sıkıntılarını ve öğrencilerimizin eğitim ile ilgili sorunlarını dinlemek üzere burada bulunuyoruz. Program da genel konuları izah ettikten sonra öğrencilerimizin sorularını yanıtlayacağız. Bu sorular doğrultusunda programımız devam edecek. Programdan aldığımız tavsiyeleri, talepleri ve teklifleri Tarım ve Orman Bakanlığımıza ileteceğiz" dedi.

Programa, Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konsey Başkanı Eroğlu'nun yanı sıra Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Çalıcıoğlu, Elazığ Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Cazim Bulut ve fakülte öğrencileri katıldı.

Fırat Üniversitesinde 'Mesleki Kariyer Planlama' programı
Fırat Üniversitesinde 'Mesleki Kariyer Planlama' programı
Fırat Üniversitesinde 'Mesleki Kariyer Planlama' programı

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Veterinerlik Fakültesi, Fırat Üniversitesi, Elazığ, Fırat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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