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Fırat Üniversitesinde mezuniyet töreni

2 saat önce

Elazığ Fırat Üniversitesinde 2018-2019 akademik yılını başarıyla tamamlayarak mezun olan öğrenciler, törenle diplomalarını aldı.

Elazığ Fırat Üniversitesinde 2018-2019 akademik yılını başarıyla tamamlayarak mezun olan öğrenciler, törenle diplomalarını aldı.
Fırat Üniversitesi şenlik alanında düzenlenen mezuniyet töreninde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Vali Çetin Oktay Kaldırım, törende yaptığı konuşmada, ülkelerin en büyük zenginliği ve gücünün yetişmiş, bilgili, ahlaklı insan gücü ve eğitilmiş genç nüfusu olduğunu söyledi.
Başarı için hem yetenekli hem de yetkinlik sahibi ve donanımlı olmanın işin başlangıcı olduğunu ama şansın da gerekli olduğunu belirten Kaldırım, şöyle devam etti:
"Bilgi çağını geçtik artık robotik veri çağında yaşıyoruz. Robotların olduğu bir döneme adım attık. Kendimizi yeni mesleklere yeni alanlara hazır tutmalıyız. Bugün okuduğunuz şey yarın değişebiliyor. Kendimizi yetiştirmemiz gerekiyor."
Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kudbettin Demirbağ da 40 binin üzerinde öğrenciyle bölgenin en büyük üniversitelerinden birisi olduklarını bildirdi.
7 bin 500 öğrenciye diplomalarını vereceklerini belirten Demirbağ, "Fırat Üniversitesi kurulduğu 1967 yılından beri ilimize ve ülkemize bilim sanat, ekonomi ve sanayi alanında katkılar sunmuş ve birçok ilke imza atmış olan bir üniversitedir." dedi.
Törende, derece yapan öğrencilere ödülleri verildi.
Fırat Üniversitesinde mezuniyet töreni
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 01:37 Kaynak: AA
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