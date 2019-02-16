Son Dakika Haberleri: Fırat Yılmaz Çakıroğlu Aliağa'da Anıldı

Fırat Yılmaz Çakıroğlu Aliağa'da Anıldı

42 dakika önce

Ege Üniversitesinde 2015 yılında çıkan olaylarda hayatını kaybeden Fırat Yılmaz Çakıroğlu, vefatının 4. yıldönümünde Ülkü Ocakları Aliağa İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen programla anıldı.

Fırat Yılmaz Çakıroğlu Aliağa'da Anıldı, System.String[]
Ege Üniversitesinde 2015 yılında çıkan olaylarda hayatını kaybeden Fırat Yılmaz Çakıroğlu, vefatının 4. yıldönümünde Ülkü Ocakları Aliağa İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen programla anıldı.

Aliağa Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen anma programına Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aliağa İlçe Başkanı Abdürrahim Aydemir, Yönetim Kurulu üyeleri ve Ülkü Ocakları mensupları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Anma programında Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun fotoğraflarından oluşan sergi ziyarete açıldı. Aynı zamanda gelen vatandaşlara lokma hayrı yapıldı. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 10:07 Kaynak: İHA

Ege, Fırat Yılmaz Çakıroğlu, Aliağa, Güncel
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