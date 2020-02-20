Fırat Yılmaz Çakıroğlu Amasya'da anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fırat Yılmaz Çakıroğlu Amasya'da anıldı - Son Dakika

Fırat Yılmaz Çakıroğlu Amasya'da anıldı

6 saat önce

İzmir Ege Üniversitesinde 2005 yılında terör örgütü mensuplarınca şehit edilen Fırat Yılmaz Çakıroğlu Amasya Ülkü Ocaklarının düzenlediği yürüyüşle anıldı.

Fırat Yılmaz Çakıroğlu Amasya'da anıldı, System.String[]

İzmir Ege Üniversitesinde 2005 yılında terör örgütü mensuplarınca şehit edilen Fırat Yılmaz Çakıroğlu Amasya Ülkü Ocaklarının düzenlediği yürüyüşle anıldı.


Yürüyüş İstasyon Köprüsü'nden başlayıp Sultan Beyazid Camisi'nde son buldu. Yürüyüş sonrası Ülkü Ocakları Amasya İl Başkanı Recep Dip, "20 Şubat 2015 tarihinde Ege Üniversitesinde bölücü hainler tarafından şehit edilen, ülkücü kardeşimiz Fırat Yılmaz Çakıroğlu kardeşimizin bugün vefatının 5. seneyi devriyesi olması münasebeti teşkilatlarımızla birlikte yürüyüş ve akabinde Amasya Sultan Bayezid Camisi'nde ruhuna bir Mevlid-i Şerif inşallah yapacağız. Fırat kardeşimiz ülkücü davanın adanmışlığının bir ifadesidir. Fırat kardeşimiz Ege Üniversitesinin yönetiminin 2015 yılındaki zafiyetinden kaynaklı olarak bölücüler tarafından katledilmiştir. Yönetimin ve kolluk kuvvetlerinin gerekli müdahale etmemesi sonucu şehit edilmiştir. O, davasına kendisini adamış inanmış bir ülkücüydü. Şimdiki üniversite kardeşlerimiz de Fırat ağabeylerinden' Nuri Kılınç beylerinden' Mustafa Pehlivanoğlu ağabeylerinden ilham alarak aynı davayı ileriye sonsuza kadar taşımaya yemin etmişlerdir. Bizler de bu uğurda elimizden ne gelirse canımızla kanımızla kanımızın son damlasına kadar bu davayı yaşatacağız bayrağımızı dik tutacağız inşallah" dedi. - AMASYA

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Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 11:41 Kaynak: İHA
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