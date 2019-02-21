Son Dakika Haberleri: Fırat Yılmaz Çakıroğlu Burdur'da Unutulmadı

Fırat Yılmaz Çakıroğlu Burdur'da Unutulmadı

1 saat önce

2015 yılında Ege Üniversitesinde çıkan kavgada hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu için Burdur'da Kur'an-ı Kerim tilaveti ve helva dağıtımı yapıldı.

Fırat Yılmaz Çakıroğlu Burdur'da Unutulmadı, System.String[]
2015 yılında Ege Üniversitesinde çıkan kavgada hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu için Burdur'da Kur'an-ı Kerim tilaveti ve helva dağıtımı yapıldı.

Burdur Ülkü Ocakları İl Başkanlığı tarafından 2015 yılında Ege Üniversitesinde çıkan kavgada hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu için anma etkinliği düzenlendi. Etkinlikte Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Daha sonra Fırat Yılmaz Çakıroğlu için helva dağıtıldı.

Ülkü Ocakları Burdur İl Başkanı Ayhan Mete, "kardeşimiz Fırat Yılmaz, adı gibi yılmazdı. O yılmadı. Hedef gösterildiğinde de yılmadı. '20 kişi, 30 kişi kalsak da mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz' dedi. Tarih okurken tarih yazdı. Asla korkmadı ölümden. Fırat artık Ağrı'dan başlayıp Basra'ya dökülen bir nehrin adı değil. Bayraklaşmış bir mücadelenin Akşehir'den doğup Ege'ye dökülen ismidir. Fırat'ın sahip olduğu milli şuur ile yetiştirilen milyonlarca Türk genci bulunmaktadır. Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi.

Etkinliğe Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Hikmet Ökte, AK Parti İl Başkanı Volkan Mengi, Cumhur İttifakı'nın AK Partili Belediye Başkan Adayı Deniz Kurt ile Ülkü Ocağı üyeleri katıldı. - BURDUR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 09:18 Kaynak: İHA

Ege, Burdur, Fırat Yılmaz Çakıroğlu, Güncel
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