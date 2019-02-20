Son Dakika Haberleri: Fırat Yılmaz Çakıroğlu Ege Üniversitesi'nde Anıldı

Fırat Yılmaz Çakıroğlu Ege Üniversitesi'nde Anıldı

1 saat önce

Ege Üniversitesi Öğrenci Konseyi tarafından hazırlanan program, "Atatürk ve Bayrak İçin Ege'de Birlik Var" yürüyüşü ile başladı.

Fırat Yılmaz Çakıroğlu Ege Üniversitesi'nde Anıldı, System.String[]

Program kapsamında I Nolu Öğrenci Yemekhanesi Önünde "Lokma Hayrı" ve Çakıroğlu adına Kızılay kan bağışı gerçekleştirildi.Gün boyu devam eden etkinliğin devamında ise Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. Nuri Bilgin Konferans Salonunda "Tarih Okurken Tarih Yazan Yiğit; Fırat Yılmaz Çakıroğlu" konferansı gerçekleştirildi. Konferansın açılış konuşmasını Ege Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı Mehmet Tok yaparken konuşmacı olarak Doç. Dr. Erkan Göksu katıldı. Mehmet Tok yaptığı konuşmada Fırat Çakıroğlu'nu anarak onunla tanışma serüvenini anlattı. Tok, Fırat Çakıroğlu'nun hiçbir zaman unutulmayacağını belirterek "Fırat Çakıroğlu, Ege Üniversitesi öğrencisidir. Üniversite olarak Fırat Çakıroğlu'na sahip çıkıyoruz, çıkmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Etkinlik boyunca Prof. Dr. Nuri Bilgin Konferans Salonu önünde Çakıroğlu'na ait görsellerin yer aldığı fotoğraf sergisi gösterime sunuldu. Program kapsamında açılışı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir Valisi Erol Ayyıldız ve Rektör Prof. Dr. Necdet Budak tarafından yapılan "Fırat Çakıroğlu Dersliği"öğrenciler ve Çakıroğlu'nun Ailesi tarafından ziyaret edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:46 Kaynak: Bültenler

Nuri Bilgin, Fırat Yılmaz Çakıroğlu, Ege Üniversitesi, Güncel
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