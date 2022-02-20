Ege Üniversitesinde 7 yıl önce çıkan kavgada öldürülen Fırat Yılmaz Çakıroğlu, Kahramanmaraş Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen etkinlikle anıldı.
Çakıroğlu'nun, ölümünün 7. yıl dönümünde Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirilen programla anıldı.
Kahramanmaraş Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen anma programında Fırat Yılmaz Çakıroğlu adına düzenlenen şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun annesi Özlem Erdem, düzenlenen programa telefonla bağlanarak meydanda bulunan gençlere seslenerek, anma etkinliği için teşekkür etti.
Programa, ocak temsilcileri ve ilgililer katıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Fırat Yılmaz Çakıroğlu, Kahramanmaraş'ta anıldı - Son Dakika