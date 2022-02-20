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Fırat Yılmaz Çakıroğlu, Kahramanmaraş'ta anıldı - Son Dakika

Fırat Yılmaz Çakıroğlu, Kahramanmaraş'ta anıldı

20.02.2022 19:27
Fırat Yılmaz Çakıroğlu, Kahramanmaraş'ta anıldı

Ege Üniversitesinde 7 yıl önce çıkan kavgada öldürülen Fırat Yılmaz Çakıroğlu, Kahramanmaraş Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen etkinlikle anıldı.

Ege Üniversitesinde 7 yıl önce çıkan kavgada öldürülen Fırat Yılmaz Çakıroğlu, Kahramanmaraş Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen etkinlikle anıldı.

Çakıroğlu'nun, ölümünün 7. yıl dönümünde Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirilen programla anıldı.

Kahramanmaraş Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen anma programında Fırat Yılmaz Çakıroğlu adına düzenlenen şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun annesi Özlem Erdem, düzenlenen programa telefonla bağlanarak meydanda bulunan gençlere seslenerek, anma etkinliği için teşekkür etti.

Programa, ocak temsilcileri ve ilgililer katıldı.

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Fırat Yılmaz Çakıroğlu, Ülkü Ocakları, Kahramanmaraş, Ege, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fırat Yılmaz Çakıroğlu, Kahramanmaraş'ta anıldı - Son Dakika


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