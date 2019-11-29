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Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun adı ilkokulda yaşayacak

6 saat önce

Ege Üniversitesinde, öğrenciler arasında çıkan kavgada öldürülen Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun adı, mahallesindeki ilkokulda yaşatılacak.

Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun adı ilkokulda yaşayacak, System.String[]

Ege Üniversitesinde, öğrenciler arasında çıkan kavgada öldürülen Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun adı, mahallesindeki ilkokulda yaşatılacak.

Bornova ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'ndeki Gürpınar İlkokuluna, bir süre bu mahallede yaşayan ve 20 Şubat 2015'te öğrenciler arasında çıkan kavgada hayatını kaybeden Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4. sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun adı verildi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, törende, bir vefa borcunu yerine getirmek için toplandıklarını ifade ederek, "Vefa güvendir, fedakarlıktır. Tarih bize göstermiştir ki fedakarlık yapmadan fenalıklarla mücadele etmemiz mümkün değildir." dedi.

Türkiye'nin 40 yıldır terör örgütüyle uğraştığını kaydeden Karakaya, şunları söyledi:

"Canlarını feda eden şehitlerimiz olmasaydı, bu coğrafyadan bizi silmek isteyenlerin karşısında canlarını veren şehitlerimiz, gazilerimiz olmasaydı, bizim burada bir arada olmamız mümkün değildi. İşte Fırat Yılmaz Çakıroğlu da örnek oldu. Bugün burada ona bu vefayı gösteren de devletimizdir."

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ise öldürülen öğrencinin herkesin gönlünde çok müstesna bir yeri olduğuna değindi.

Kaya, "Hayatının baharında PKK'lıların alçakça saldırısında şehadet şerbetini içen Fırat Çakıroğlu'nun aziz hatırasını yaşatmak, emanetine sahip çıkmak, hepimizin gurur duyduğu kahraman şehidimizin adını gelecek nesillere aktarmak ve ölümsüzleştirmek bizlerin asli görevidir." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi de yüreğindeki memleket sevdası ile yaşama veda eden genç öğretmen adayının manevi hatırasını yaşatmak istediklerini ve geçmişten ders alarak geleceğini planlayan bir nesil yetiştirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Anne ve babası öğrencilerle buluştu

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve Çakıroğlu'nun annesiyle babası, ilkokulun sınıflarını gezerek öğrencilerle bir araya geldi.

Çakıroğlu'nun annesi Özlem Erdem, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ben de bir öğretmenim ve birçok farklı duyguyu burada bir arada yaşıyorum. Hem mutluyum hem gururluyum hem de özlem duyuyorum. İnşallah nice Fıratlar bu okulda yetişecek." ifadelerini kullandı.

Baba Fuat Çakıroğlu da oğlunun tüm memlekete önemli bir miras bıraktığını söyleyerek, bundan sonra Ege Üniversitesinde de Fırat Yılmaz Çakıroğlu adına etkinlikler düzenlenmesi istediğini kaydetti.

Fırat Yılmaz Çakıroğlu, Ege, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 05:02 Kaynak: AA
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